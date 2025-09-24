La consellera de Industria visita Cersaie: acciones para disipar dudas en EEUU, y la incógnita de Cevisama

La consellera de Industria de la Generalitat valenciana, Marián Cano, ha visitado la feria Cersaie en su tercera jornada, con la finalidad de remarcar "de qué manera el sector de la cerámica es un embajador de nuestra industria". Un peso que pasa "por el esfuerzo de todas y cada una de las empresas que están aquí, que vienen con sus equipos y que llevan meses trabajando en cómo ofrecer y poner lo mejor de su trabajo", añadió.

Incertidumbre por el mercado de Estados Unidos

Una de las grandes dudas de los ceramistas en los últimos meses tiene que ver con las exportaciones a Estados Unidos y el riesgo de que haya un descenso derivado de los aranceles impuestos por Donald Trump. En los primeros días, se han escuchado opiniones contrapuestas. Algunos empresarios han afirmado que el 15% de gravamen es asumible, pero se corre el riesgo de sufrir un descenso por la inestabilidad que la guerra comercial ha generado en el conjunto de la economía norteamericana.

Para minimizar estos riesgos, la Conselleria ha creado el Plan USA, en el que la cerámica tiene un papel fundamental, al ser "uno de los sectores que tiene mayor penetración en un mercado como es el americano".

Refuerzo de la estrategia internacional

Tras haber mantenido encuentros con sectores productivos y empresas exportadoras, Marián Cano ha anunciado que la Conselleria colaborará en la realización de seminarios de producto en el mercado norteamericano, "para reforzar ese posicionamiento de las empresas del sector de la cerámica". Una iniciativa que tratará de replicar las actividades que ya se vienen desarrollando en el mercado europeo de la mano del Instituto de Comercio Exterior (Icex).

La consellera de Industria también es presidenta de Feria Valencia, un recinto que pierde Cevisama en 2026. Ante la posibilidad de recuperarlo en 2027, como apunta el presidente de Ascer, Ismael García Peris, Marián Cano mantiene los interrogantes y asegura que en su departamento "vamos a estar siempre al lado del sector".

El futuro de Cevisama

De momento, el año que viene "vamos a trabajar por ese Cevisama Contract", bajo el paraguas de la feria Hábitat, "con lo que la marca Cevisama sigue ahí", y en 2027 "trabajaremos para el evento que el sector necesite y quiera. ¿Una edición propia? Nos volveremos a sentar en ese comité organizador y vamos a trabajar en el modelo en el que el sector vea que puede hacer una inversión, como la que está haciendo en Cersaie".

Por otro lado, Marián Cano se unió a las reivindicaciones sobre la competencia de países que no cumplen las normativas de la Unión Europea. La cerámica aporta en Castellón una "sostenibilidad social, que muchas veces se nos olvida, y la sostenibilidad económica en la que compiten en mercados globales con reglas que no son iguales para todos".

Agilidad en los permisos mineros

Respecto a los permisos para disponer de nuevas explotaciones de minas en Castellón, Cano reconoció que la tramitación "nos gustaría que fuera mucho más ágil, ya estamos en ello, con la normativa autonómica sobre simplificación".