La Diputación de Castellón apuesta por ampliar los usos de la cerámica y reforzar su promoción

Un año más, la celebración de la feria de cerámica de Bolonia, Cersaie, ha ido acompañada de la presencia institucional. Una medida que se explica por la cantidad de empresas de Castellón que acuden a este evento. Por parte de la Diputación provincial ha acudido el responsable de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, quien ha hecho referencia a la estrategia para difundir este producto en todo el mundo, la creación de aplicaciones novedosas y la formación de profesionales.

Castellón, epicentro de la cerámica española

"El 95% de la cerámica que se fabrica en España se hace en la provincia de Castellón. Por lo tanto es un puntal importante para nuestra economía, y en muchos municipios se vive prácticamente de esta industria", defendió, tal y como se puso de manifiesto en la presentación del plan Futur Província.

Entre las iniciativas desplegadas en este sentido está el Concurso Cerámico de Regeneración Urbana (CRU), que amplía los usos de este material en espacios urbanos. En los últimos años se ha incrementado la dotación de los premios, hasta sumar un total de un millón de euros.

Convenios con el sector empresarial

Otra de las actuaciones es la línea de convenios con las patronales cerámicas Ascer, Anffecc y Asebec. Este año se han destinado a este apartado 105.000 euros para la promoción de la industria. "Por primera vez, este año hemos firmado convenio con Asebec, la asociación de fabricantes de maquinaria cerámica", expuso Pallarés en los pasillos de la feria de Bolonia.

Desde la Diputación Provincial de Castellón también se contribuye al impulso del sector con líneas de apoyo, entre otras, para la organización del Congreso Internacional del Técnico Cerámico, los premios ATC Impulsa y los proyectos Vigilancer y Solconcer.

Un sector estratégico para la provincia

"Acompañamos a nuestra industria cerámica, un sector estratégico de nuestra provincia que una vez más suma esfuerzos para estar presente en este escaparate internacional, dando una lección en innovación y exportación y llevando el nombre de la cerámica de Castellón a lo más alto en el panorama mundial", remarcó el diputado.

El sector representa más de 70.000 empleos directos e indirectos en la provincia, y tiene un peso del 32,2% en el PIB total de Castellón.