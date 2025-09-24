Esmalglass-Itaca rubrica su capacidad de innovación sostenible

Esmalglass-Itaca rubrica en Cersaie su liderazgo tecnológico con propuestas que fomentan una cerámica más creativa, innovadora y sostenible.

En la feria italiana, la compañía cautiva con avances como Digital Glass, esmaltes digitales base agua aplicados por tecnología Inkjet sin disolventes, que reducen significativamente el uso de agua, emisiones y olores, además de optimizar la producción y facilitar la automatización.

El público también ha podido conocer las ventajas y bondades de su set de tintas Hydro, que minimiza el carbono emitido sin sacrificar calidad ni estética.

La empresa se consolida como un socio estratégico para fabricantes globales, aportando productos de alto valor añadido, que transforman procesos y mejoran la competitividad. Además, participa en el proyecto H2Frit, que valida la fabricación de fritas cerámicas con hidrógeno, un paso decisivo hacia la descarbonización y la transición energética.

Con una red técnica global y una estructura sólida, orientada al cliente y basada en la excelencia, Esmalglass-Itaca se posiciona como referente mundial, comprometida con la sostenibilidad.