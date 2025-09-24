Fritta presenta su propuesta más creativa, personal y de diseño
Con tres líneas diferenciadas, la firma combina tecnología, estética y funcionalidad para ofrecer soluciones cerámicas únicas y versátiles
Fritta refuerza su posicionamiento en Cersaie con Find Your Essence, una propuesta que aúna tecnología, diseño y personalización. Bajo el lema Quality Every Day, la firma materializa su compromiso con la calidad, la cercanía y la fiabilidad, adaptándose a distintos estilos y modelos de negocio. La compañía presenta tres líneas: Serenity, centrada en protección y funcionalidad, con acabados como Nácar, Pure Matt o Acero; Freedom, que ofrece volúmenes y texturas únicas gracias a granillas y tintas como Model Ink o Chisel; y Emphasis, con acabados de alto impacto visual como Zafire, Stardust o Polish Glaze. Fritta guía a sus clientes a encontrar su esencia con soluciones diferenciadas. Bajo el lema Shape it with Fritta, invita a transformar ideas en proyectos cerámicos de alto nivel.
