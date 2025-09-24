Geotiles emociona con innovadoras colecciones
La exposición de la firma en BolognaFiere recibe numerosas visitas de profesionales
La innovación, la calidad y la elegancia vuelven a ser la carta de presentación de Geotiles, perteneciente al Grupo Pamesa, en la presente edición de Cersaie, escaparate de referencia mundial.
Este año, la compañía capta la atención del público profesional con Gravita, una tecnología revolucionaria que transforma la cerámica en una experiencia tridimensional. Mediante la aplicación de tintas digitales estructurantes, cola digital y granilla aspirada, las piezas adquieren relieves con diferentes profundidades, juegos de luces y sombras, y una estética visual que roza lo escultórico.
Además de Gravita, Geotiles presenta un nuevo formato 100x100 cm en sus colecciones Messa, Moonlight y Stratos, una apuesta por diseños que responden a los actuales requerimientos de espacios abiertos y funcionales.
Entre las principales ventajas de su nueva línea tecnológica, la empresa subraya la versatilidad en la instalación -con formatos compatibles entre sí- y la eficiencia en la gestión del estoc.
Geotiles reafirma, así, su apuesta por la vanguardia y marca un nuevo estándar en el mercado cerámico internacional. Arquitectos, diseñadores y distribuidores pueden descubrir en su estand una cerámica que emociona.
