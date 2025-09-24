Los técnicos cerámicos promocionan su congreso en Bolonia

Tras la feria Cersaie, la próxima gran cita de la industria azulejera de Castellón será el congreso de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). En su XVIII edición, los días 20 y 21 de noviembre en el Auditori de Castelló, reunirá a cientos de expertos, empresarios, investigadores, autoridades y trabajadores del sector cerámico, no solo español, sino de diferentes países del mundo.

Inteligencia artificial, energía y digitalización

La asociación ha estado presente en Cersaie para dar a conocer este evento y su programación, que abordará cuestiones de actualidad para el sector como los cambios normativos en materia energética, las novedades que aportará la inteligencia artificial o los nuevos frentes de la digitalización.

A ello se sumarán contenidos relacionados con la experiencia del cliente del producto azulejero, las tendencias de diseño, las posibilidades del marketing digital en este campo o el papel que pueden aportar las soluciones cerámicas en la construcción industrializada. Una vía que está llamada a crecer ante la escasez de trabajadores en las obras y la necesidad de hacer frente a un incremento de la demanda en la vivienda.

Castellón, epicentro mundial del conocimiento cerámico

Con Cersaie, el congreso inicia una cuenta atrás de dos meses, que convertirá a Castellón "en el epicentro mundial del conocimiento técnico, la innovación cerámica, la investigación en el sector y el debate sobre el presente y el futuro del clúster. Todo ello en un contexto no exento de incertidumbres de índole energética, comercial, geopolítico o de mano de obra", destacan desde ATC.