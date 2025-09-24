Los técnicos cerámicos promocionan su congreso en Bolonia
La cita organizada por ATC será en noviembre
Tras la feria Cersaie, la próxima gran cita de la industria azulejera de Castellón será el congreso de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC). En su XVIII edición, los días 20 y 21 de noviembre en el Auditori de Castelló, reunirá a cientos de expertos, empresarios, investigadores, autoridades y trabajadores del sector cerámico, no solo español, sino de diferentes países del mundo.
Inteligencia artificial, energía y digitalización
La asociación ha estado presente en Cersaie para dar a conocer este evento y su programación, que abordará cuestiones de actualidad para el sector como los cambios normativos en materia energética, las novedades que aportará la inteligencia artificial o los nuevos frentes de la digitalización.
A ello se sumarán contenidos relacionados con la experiencia del cliente del producto azulejero, las tendencias de diseño, las posibilidades del marketing digital en este campo o el papel que pueden aportar las soluciones cerámicas en la construcción industrializada. Una vía que está llamada a crecer ante la escasez de trabajadores en las obras y la necesidad de hacer frente a un incremento de la demanda en la vivienda.
Castellón, epicentro mundial del conocimiento cerámico
Con Cersaie, el congreso inicia una cuenta atrás de dos meses, que convertirá a Castellón "en el epicentro mundial del conocimiento técnico, la innovación cerámica, la investigación en el sector y el debate sobre el presente y el futuro del clúster. Todo ello en un contexto no exento de incertidumbres de índole energética, comercial, geopolítico o de mano de obra", destacan desde ATC.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa