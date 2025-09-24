Texturas y elegancia se unen en las superficies de Ascale

Ascale cautiva en Cersaie con una destacada apuesta por la innovación en texturas y diseño, en la que sobresalen sus últimas creaciones Aura Lux White, una pieza inspirada en el ónice que incorpora una textura novedosa para realzar su profundidad visual y elegancia, y Amaya Linen, que se inspira en la piedra natural para ofrecer un acabado cálido y versátil que aporta confort y equilibrio a cualquier espacio.

Ascale apuesta claramente por el valor diferencial de las texturas, alineándose con las tendencias actuales en interiorismo y manteniendo altos estándares técnicos que aportan naturalidad, realismo y profundidad a las superficies.

Las colecciones de la firma amplían su oferta con nuevos acabados que potencian la experiencia táctil y visual, ofreciendo vetas más expresivas y texturas trabajadas que refuerzan la autenticidad de cada diseño. Este enfoque permite a arquitectos e interioristas disponer de herramientas que combinan la estética con la funcionalidad para crear ambientes únicos.

Fabricado mediante la sinterización de minerales naturales bajo altas presiones y temperaturas, Ascale ofrece un material ultracompacto, resistente y 100% natural, que lo convierte en la solución perfecta para encimeras, pavimentos, fachadas y diversas superficies (en interiores y exteriores), afrontando con éxito los desafíos del diseño contemporáneo.