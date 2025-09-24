Texturas y elegancia se unen en las superficies de Ascale
La firma presenta en Cersaie sus últimas creaciones, que se alinean con las tendencias actuales en interiorismo con altos estándares técnicos
Ascale cautiva en Cersaie con una destacada apuesta por la innovación en texturas y diseño, en la que sobresalen sus últimas creaciones Aura Lux White, una pieza inspirada en el ónice que incorpora una textura novedosa para realzar su profundidad visual y elegancia, y Amaya Linen, que se inspira en la piedra natural para ofrecer un acabado cálido y versátil que aporta confort y equilibrio a cualquier espacio.
Ascale apuesta claramente por el valor diferencial de las texturas, alineándose con las tendencias actuales en interiorismo y manteniendo altos estándares técnicos que aportan naturalidad, realismo y profundidad a las superficies.
Las colecciones de la firma amplían su oferta con nuevos acabados que potencian la experiencia táctil y visual, ofreciendo vetas más expresivas y texturas trabajadas que refuerzan la autenticidad de cada diseño. Este enfoque permite a arquitectos e interioristas disponer de herramientas que combinan la estética con la funcionalidad para crear ambientes únicos.
Fabricado mediante la sinterización de minerales naturales bajo altas presiones y temperaturas, Ascale ofrece un material ultracompacto, resistente y 100% natural, que lo convierte en la solución perfecta para encimeras, pavimentos, fachadas y diversas superficies (en interiores y exteriores), afrontando con éxito los desafíos del diseño contemporáneo.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa