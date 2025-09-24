Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Texturas y elegancia se unen en las superficies de Ascale

La firma presenta en Cersaie sus últimas creaciones, que se alinean con las tendencias actuales en interiorismo con altos estándares técnicos

El éxito de las propuestas de la firma se materializa en un constante goteo de visitas en su estand de Cersaie. | BARTOMEU ROIG

El éxito de las propuestas de la firma se materializa en un constante goteo de visitas en su estand de Cersaie. | BARTOMEU ROIG / Bartomeu Roig

Noemí González

Bolonia

Ascale cautiva en Cersaie con una destacada apuesta por la innovación en texturas y diseño, en la que sobresalen sus últimas creaciones Aura Lux White, una pieza inspirada en el ónice que incorpora una textura novedosa para realzar su profundidad visual y elegancia, y Amaya Linen, que se inspira en la piedra natural para ofrecer un acabado cálido y versátil que aporta confort y equilibrio a cualquier espacio.

Ascale apuesta claramente por el valor diferencial de las texturas, alineándose con las tendencias actuales en interiorismo y manteniendo altos estándares técnicos que aportan naturalidad, realismo y profundidad a las superficies.

Las colecciones de la firma amplían su oferta con nuevos acabados que potencian la experiencia táctil y visual, ofreciendo vetas más expresivas y texturas trabajadas que refuerzan la autenticidad de cada diseño. Este enfoque permite a arquitectos e interioristas disponer de herramientas que combinan la estética con la funcionalidad para crear ambientes únicos.

Fabricado mediante la sinterización de minerales naturales bajo altas presiones y temperaturas, Ascale ofrece un material ultracompacto, resistente y 100% natural, que lo convierte en la solución perfecta para encimeras, pavimentos, fachadas y diversas superficies (en interiores y exteriores), afrontando con éxito los desafíos del diseño contemporáneo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents