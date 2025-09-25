El congreso Qualicer se rompe en dos por el traumático divorcio entre Cámara e Ingenieros

Desde hace más de tres décadas, en los años pares, se encadenaba la feria Cevisama con el congreso de calidad cerámica, Qualicer. Un binomio que no se repetirá en 2026. No habrá feria del azulejo en Feria Valencia y se han anunciado dos Qualicer diferentes con apenas unas semanas de diferencia.

Esta duplicidad se debe al traumático divorcio entre la Cámara de Comercio de Castellón y la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, las dos entidades que lo hacían posible.

Dos fechas para el mismo congreso

Hace unos días, el colectivo que representa a los ingenieros dio a conocer que iban a asumir en solitario la organización del congreso, con fecha los días 10 y 11 de junio. Ahora ha sido la Cámara de Comercio la que remarca que este evento se realizará en mayo.

En ambos casos, con la misma marca. Mientras el Colegio de Ingenieros afirma que el nombre de Qualicer es suyo, desde la Cámara aseguran que la denominación "es copropiedad de ambas instituciones" y denuncian "una presunta apropiación por parte del colegio en beneficio propio".

Choque institucional y acusaciones

La Cámara de Castellón recuerda que en 2017 "ambas instituciones renovaron formalmente su marco de colaboración mediante un acuerdo que permitió organizar con eficacia las ediciones de 2018, 2020, 2022 y 2024". Señalan como causa de la ruptura a que la junta provincial de los ingenieros, "con su presidente recién nombrado, pretende hacer cambios apresurados, algunos de ellos de dudosa legalidad".

Por ello, plantearon "mantener el actual marco de colaboración para la edición de 2026, y abordar posteriormente, con la debida serenidad, una revisión de los acuerdos alcanzados".

La Cámara tiende la mano

La institución cameral sostiene que el Colegio de Ingenieros anunció "de forma inesperada" la celebración en junio, cuando ya habían comunicado el mes de mayo.

Afirman que el colectivo profesional "no tiene capacidad económica ni técnica para poder organizar de forma autónoma el congreso", mientras que la Cámara dispone del "apoyo de las administraciones públicas, entidades financieras, patrocinadores e instalaciones adecuadas". Por ello, insisten en celebrarlo en mayo y "tender la mano al Colegio de Ingenieros para que se unan a nuestra propuesta".

Mientras, una delegación del Colegio de Ingenieros está en la feria Cersaie para reclutar participantes a su Qualicer. Han anunciado la participación de la industria azulejera brasileña y la posibilidad de que el presidente del grupo Portobello esté en la mesa inaugural.

La Diputación espera un acuerdo final

El diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, mencionó en la feria de Bolonia su preocupación por las tensiones en Qualicer. "Desde la Diputación apoyamos su celebración como una forma de respaldar al sector, y más cuando se ha perdido Cevisama", afirmó. Pallarés espera que haya un acuerdo entre ambas instituciones. Una mediación ya se ha iniciado, aunque sin resultados por ahora.