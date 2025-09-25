El 'slow design' de 'Sense' enamora en Tau Cerámica

Tau Cerámica cautiva en Cersaie 2025 con Sense, una propuesta que abraza el slow design como lenguaje. La firma redefine su presencia con un estand renovado, concebido como un espacio donde la cerámica se exhibe sin artificios, apostando por la estética depurada, respondiendo a una premisa clara: menos ruido, más materia. El recorrido permite que el visitante descubra los productos, con un enfoque arquitectónico que da protagonismo a lo esencial.

En ese contexto, destaca Gravita, un nuevo proceso de fabricación que permite crear superficies multiformato con alto valor estético. Esta innovación técnica dota al producto de una versatilidad inédita, ajustando escala y ritmo en función del espacio. Gravita se presenta como una herramienta al servicio de arquitectos, diseñadores, distribuidores y usuarios finales, facilitando una continuidad visual acompañada de riqueza táctil.

Propuestas

Bajo esta tecnología emergen nuevas series como Petra explora la esencia mineral de la piedra; Detroit reinterpreta el cemento desde una mirada limpia y estructurada; Lucca actualiza la tradición del mármol con una veta refinada y contemporánea. Todas ellas se suman al éxito de Calcare, primera colección lanzada en Cerámica Experience y consolidada como un referente. El catálogo se enriquece con piezas como Mythe, una pizarra natural; Portobello, una cuidada combinación entre granulado y ligante, para grandes superficies y proyectos residenciales.

Tau renueva también su catálogo digital, crea screenboards interactivas que facilitan la comparación de formatos y acabados, y una box inmersiva que muestra cómo la cerámica cambia con la luz y el uso, en tiempo real y a escala.