Vernís presenta sus soluciones de acabados antideslizantes en Bolonia
El director general de la firma, Carlos Gonzalvo, señala que sus productos «aportan una nueva dimensión a los usos de las baldosas cerámicas»
Una de las empresas veteranas en el campo de los esmaltes para la cerámica, la ondense Vernís, está presente un año más en el pabellón dedicado a los colorificios dentro de Cersaie, en Bolonia. Una oportunidad para dar a conocer sus novedades ante visitantes de todo el mundo, tanto firmas de la cerámica europea como de otros rincones del planeta, que buscan especialmente las prestaciones innovadoras que ofrecen las industrias de Castellón.
El director general de la firma, Carlos Gonzalvo, señala que uno de los puntos fuertes de su asistencia a Cersaie se basa en las soluciones de acabados antideslizantes, que aportan una nueva dimensión a los usos de las baldosas, especialmente en exteriores. «Mostramos uno de nuestros productos, que ya fue galardonado con un Alfa de Oro a la solución innovadora, además de un esmalte de tacto suave para uso residencial». A ello se añade «una gama de microgranillas, que cuenta con gran aceptación», remarca Gonzalvo.
Nueva etapa
La feria de 2025 tiene una significación especial para Vernís, después de que se cerrara el acuerdo de adquisición de esta firma por parte de Smalticeram, una de las empresas más importantes del sector a nivel mundial. «Hemos trasladado al mercado que Vernís se mantiene como marca independiente, con equipos técnicos y comerciales propios, y hemos incidido en que las personas somos las mismas», afirma.
Un punto que también puso de manifiesto Smalticeram: «Las dos firmas continuarán operando bajo sus respectivas marcas y estructuras, preservando la identidad, el conocimiento y la cercanía que cada compañía ha construido con sus clientes». Gonzalvo menciona que inician «un camino en paralelo» para potenciar Onda como foco de innovación industrial.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa