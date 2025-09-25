Vernís presenta sus soluciones de acabados antideslizantes en Bolonia

Una de las empresas veteranas en el campo de los esmaltes para la cerámica, la ondense Vernís, está presente un año más en el pabellón dedicado a los colorificios dentro de Cersaie, en Bolonia. Una oportunidad para dar a conocer sus novedades ante visitantes de todo el mundo, tanto firmas de la cerámica europea como de otros rincones del planeta, que buscan especialmente las prestaciones innovadoras que ofrecen las industrias de Castellón.

El director general de la firma, Carlos Gonzalvo, señala que uno de los puntos fuertes de su asistencia a Cersaie se basa en las soluciones de acabados antideslizantes, que aportan una nueva dimensión a los usos de las baldosas, especialmente en exteriores. «Mostramos uno de nuestros productos, que ya fue galardonado con un Alfa de Oro a la solución innovadora, además de un esmalte de tacto suave para uso residencial». A ello se añade «una gama de microgranillas, que cuenta con gran aceptación», remarca Gonzalvo.

Nueva etapa

La feria de 2025 tiene una significación especial para Vernís, después de que se cerrara el acuerdo de adquisición de esta firma por parte de Smalticeram, una de las empresas más importantes del sector a nivel mundial. «Hemos trasladado al mercado que Vernís se mantiene como marca independiente, con equipos técnicos y comerciales propios, y hemos incidido en que las personas somos las mismas», afirma.

Un punto que también puso de manifiesto Smalticeram: «Las dos firmas continuarán operando bajo sus respectivas marcas y estructuras, preservando la identidad, el conocimiento y la cercanía que cada compañía ha construido con sus clientes». Gonzalvo menciona que inician «un camino en paralelo» para potenciar Onda como foco de innovación industrial.