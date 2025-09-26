La cerámica de Castellón aumenta la apuesta por el horno eléctrico: una firma invertirá 4 millones de euros

¿Hidrógeno o electricidad? Esta es una de las preguntas que más se formulan en los últimos años en el sector cerámico de Castellón a la hora de afrontar el desafío de la descarbonización. Las dos tecnologías están en un estado inicial, y en el sector se da por hecho que será imposible alcanzar la gran reducción de emisiones en 2030. Pero la electricidad parece ganar terreno en los últimos tiempos.

Equipe apuesta por el horno eléctrico

El principal golpe encima de la mesa lo puso la empresa Equipe, que con la colaboración del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y la firma de maquinaria Systemfoc instaló el pasado año un horno eléctrico en sus instalaciones de Onda. Se trata de la primera experiencia real de esta innovación.

Pasado más de un año, el CEO de Equipe, Rogelio Vila Rodríguez, hace un balance rotundo: "Nosotros lo tenemos claro, y en Equipe, cualquier horno nuevo que instalemos será eléctrico". Como muestra de ello, avanza que en su planta de Figueroles sustituirán un horno de gas por otro eléctrico, que será el doble de grande respecto al actual, con una capacidad de producción de 3.500 metros al día y una inversión de cuatro millones de euros.

Pamesa también explora esta vía

El interés por la fabricación eléctrica también ha llegado al principal grupo azulejero de Europa. El presidente de Pamesa, Fernando Roig, anunció en la feria de Bolonia que van a experimentar con esta modalidad, tras haber hecho pruebas con el hidrógeno. En los últimos años, el grupo ha destinado 60 millones de euros a este tipo de proyectos.

"Hay problemas técnicos que se están resolviendo y no es tan fácil como aparentemente parecía", reconocía Roig en la presentación de resultados de 2024.

Interés comercial en un producto libre de emisiones

Por otro lado, el directivo de Equipe destacó que la fabricación de cerámica con electricidad puede abrir una nueva vía de mercado. "Un gran distribuidor que nos ha visitado en Cersaie ha mostrado interés en el horno eléctrico, porque se puede comercializar como hecho diferencial un producto cerámico libre de emisiones a la atmósfera", expuso Vila.

Los avances hacia la descarbonización no supondrán que los actuales hornos de gas desaparezcan a corto o medio plazo. Para que el camino tenga un punto de no retorno, primero se debe garantizar que los costes sean competitivos.

El reto de la red eléctrica

En estos momentos, la normativa ambiental de la UE ya es un lastre respecto a otras zonas azulejeras del planeta. La otra gran cuestión tiene que ver con la capacidad de la red eléctrica. La patronal CEV expuso que en la Comunitat hay una falta de capacidad para dar respuesta al reto de pasar del gas a otra tecnología.

Un informe del ITC señaló que se deben realizar nuevas líneas y subestaciones eléctricas para poder cumplir con los objetivos marcados.