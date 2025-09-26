Ecoceramic marca tendencia con la creación de 'Roots by Gravita'

Ecoceramic refuerza su presencia internacional en Cersaie con el lanzamiento de Roots by Gravita, un sistema de colecciones que une tecnología avanzada, diseño moderno y sostenibilidad.

Los profesionales han podido comprobar las cualidades de Gravita, que establece un nuevo estándar en cerámica, utilizando tinta estructurante, cola digital y granilla aspirada, para crear relieves que van desde suaves bajorrelieves hasta altorrelieves impactantes. Su gran ventaja es la continuidad tonal entre piezas, que permite combinar colecciones y formatos sin perder coherencia.

Roots by Gravita surge como un sistema cerámico inspirado en raíces que integran emoción, materia e innovación. Así, Ecoceramic presenta seis colecciones dentro de esta gama (Amazonite, Bruma, Cement, Kora, Limestone y Stone) todas modulables y disponibles en formatos que van desde 30×60 hasta 120×280.

La marca también amplía su oferta con Eco Stones, una línea de piedras en formato 40×60 apta para interiores y exteriores, y piezas de 22,3×22,3 que permiten composiciones detalladas y contemporáneas con identidad. Además, el formato 100×100, que favorece la continuidad visual en espacios amplios, sigue siendo protagonista.

Ecoceramic combina innovación y sostenibilidad para ofrecer productos únicos, responsables y creativos, reafirmando su compromiso con la eficiencia y la reducción del impacto ambiental.