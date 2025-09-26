Navarti convierte la cerámica en Bolonia en una emoción tangible

El estand de Navarti atestigua el encuentro entre innovación tecnológica y sensibilidad mediterránea. En este contexto, la firma ha presentado al público Gravita, una tecnología digital que eleva el diseño cerámico a una experiencia tridimensional. Los profesionales han podido comprobar como a través de tintas estructurantes, colas digitales y granillas aplicadas con precisión, Gravita logra relieves sutiles o marcados, creando contrastes de luz y sombra que transforman la superficie en un juego visual cargado de volumen, textura e intensidad cromática.

La nueva creación de Navarti destaca por su versatilidad en diseño, eficiencia productiva y perfecta integración en procesos industriales, pero sobre todo por su capacidad estética. En este sentido, cabe destacar su capacidad para conformar superficies hiperrealistas con riqueza visual, que aportan valor diferencial al diseño contemporáneo.

Sobre el crisol de opciones creativas de esta innovación, la compañía presenta sus nuevas colecciones, inspiradas en paisajes mediterráneos: Cadaqués, que reinterpreta la piedra de San Vicente con luz costera; Irta, sobria y serena como los acantilados; Maó, un cemento que fusiona estilo urbano y calma isleña; y Saona, granito fino que evoca calas ocultas. Cada serie es un paisaje hecho materia.

El recorrido por el espacio expositivo de Navarti propone en un viaje sensorial a través de Tessura, un pueblo imaginario que simboliza lo efímero y lo perdurable. Con Gravita, Navarti convierte la cerámica en emoción tangible.