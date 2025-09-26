Porcelanosa hace balance de Cersaie 2025: sus nuevas colecciones atraen un gran interés

La feria de cerámica de Bolonia, Cersaie, concluye su 42ª edición. Una cita marcada por el aumento en la cifra de asistentes y la confianza de una remontada de ventas en la recta final de este año.

Una de las marcas que más expectación levanta es Porcelanosa. La compañía cierra este evento "confirmando su posición de liderazgo en diseño, innovación y materiales para la arquitectura y el interiorismo", remarcan. La multinacional española, que ha estado presente en la feria de Bolonia con un espacio de 400 metros cuadrados, valora "muy positivamente su participación, destacando el gran interés por sus últimas colecciones despertado entre los visitantes, así como la mayor afluencia registrada en su espacio expositivo".

"Cersaie ha vuelto a ser un punto de encuentro fundamental para Porcelanosa. Un año más hemos disfrutado de la estabilidad del mercado, sin grandes cambios respecto a la edición anterior, lo que nos transmite confianza y tranquilidad", afirma Silvestre Segarra, vicepresidente de Porcelanosa Grupo.

Novedades destacadas en el stand

El stand de Porcelanosa Grupo en Cersaie 2025 ha sido el escaparate perfecto para mostrar la amplia y variada gama de producto que ofrecen las últimas novedades de sus marcas. Un conjunto de soluciones constructivas, integradas en las diferentes estancias y zonas, que han generado un concepto integral. Este enfoque ha sido el punto diferencial de la firma que más ha llamado la atención entre profesionales y clientes finales.

En cuanto al propio espacio, el área que mayor expectación ha despertado ha sido la Sala Experiencial Undora. Esta instalación ha conseguido captar el interés de los visitantes de forma visual y atractiva, mientras mostraba el origen matérico del nuevo material desarrollado por Krion.

Innovaciones cerámicas y de interiorismo

Las grandes superficies cerámicas y porcelánicas (Xlight y Xtone) han sorprendido por la gran calidad de sus acabados y por su versatilidad. Una característica que permite dar continuidad a pavimentos y revestimientos en encimeras y mobiliario. Al mismo tiempo, los nuevos modelos cerámicos de pequeño formato presentados por L'Antic Colonial han destacado como pieza decorativa que potencia una zona concreta del ambiente o como elemento de ruptura en un entorno demasiado lineal.

En lo que respecta a equipamiento de baño, la bañera Swan de Noken ha sido una de las novedades que más ha gustado al gran público. Junto a ella, también han tenido protagonismo la rejilla Square Brushed de Butech, especialmente indicada para platos de ducha de obra, y el nuevo diseño de cocina Emotions E7.90r Roble Cobre / E9.30 Xtone Port Laurent Nature de Gamadecor.

Un evento de alcance mundial

Esta edición de la feria de Bolonia que hoy toca a su fin, se ha confirmado como uno de los principales eventos a nivel mundial del sector. Un espacio expositivo capaz de generar nuevas alianzas, captar clientes internacionales y afianzar los ya existentes. Además, Cersaie se ha erigido como un generador de tendencias que marcará la estética y las nuevas corrientes decorativas a corto y medio plazo.

"Estamos muy satisfechos de haber podido reencontrarnos con nuestros clientes de siempre y, al mismo tiempo, conocer nuevos profesionales de distintos mercados internacionales. Además, estamos especialmente contentos de poder mostrar al mundo nuestros productos más innovadores y las novedades que, con tanto esfuerzo y dedicación, desarrollan nuestros equipos humanos en la sede de Vila-real", concluye Segarra.