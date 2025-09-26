Prissmacer cautiva al sector con 'Quick Cerámica 2.0'

Prissmacer destaca en Cersaie por su apuesta firme por la innovación tecnológica aplicada a la industria cerámica. En esta edición, la compañía ha presentado Quick Cerámica 2.0, un sistema revolucionario que permite la instalación de suelos cerámicos sin necesidad de realizar obras, ofreciendo una solución rápida, limpia y eficiente, con un ahorro de hasta un 30% en comparación con los métodos convencionales de colocación.

Quick Cerámica 2.0 está fabricado con materiales reciclados, reforzando el compromiso con la sostenibilidad y garantizando productos resistentes, versátiles y de fácil mantenimiento. Estas características lo posicionan como una de las opciones más atractivas para la instalación de suelos desde en espacios residenciales hasta proyectos comerciales, sin renunciar a la calidad ni al diseño.

Amplia oferta

En paralelo, Prissmacer ha ampliado su oferta en formatos con el lanzamiento del 100x100, una alternativa ideal para quienes desean conseguir espacios con continuidad y una estética minimalista. Este formato responde a las tendencias actuales que privilegian ambientes amplios y luminosos, facilitando además la integración homogénea de suelos en distintos tipos de proyectos arquitectónicos y decorativos.

Otra novedad es Gravita, una nueva familia de efectos digitales que representa un salto cualitativo en la creación de superficies tridimensionales. Gracias a la aplicación de técnicas digitales avanzadas, Gravita permite explorar nuevas posibilidades estéticas y funcionales, dotando a las piezas de riqueza visual y táctil, y brindando a las superficies profundidad y dinamismo. Gravita aporta una gran libertad creativa al permitir la combinación de diferentes formatos, la creación de ritmos visuales variados y la generación de composiciones únicas adaptables a múltiples entornos. Al tratarse de un sistema integral, cada pieza está diseñada para dialogar con las demás, asegurando continuidad y armonía, con un diseño coherente y atractivo. Con estas propuestas, Prissmacer consolida su liderazgo en el sector cerámico, posicionándose a la vanguardia en términos de calidad técnica y estética. Las soluciones presentadas en Cersaie, responden a las necesidades actuales del mercado y abren nuevas posibilidades para proyectos arquitectónicos y decorativos más sofisticados y sostenibles.

La participación de Prissmacer en Cersaie refuerza su visión innovadora y comprometida, demostrando cómo la tecnología y la creatividad pueden converger para transformar la cerámica.