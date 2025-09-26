Esencia y progreso
Smalticeram sorprende con cuatro soluciones sostenibles y eficientes
La firma triunfa en la feria de Bolonia con 'SJ-Water', 'SJ-Klimb', 'SJ-Space' y 'SJ-Unink'
En Cersaie 2025, Smalticeram ha reafirmado su papel de liderazgo en innovación en la industria cerámica, manteniendo su filosofía Simply Better y evolucionando bajo el lema Essence evolves, progress takes shape, materializado en su espacio en la feria, que combina un área social con una zona dedicada a novedades, donde la materia cobra forma y avanza.
Creaciones
La innovación es el núcleo de su estrategia, plasmada esta vez en cuatro creaciones: SJ-Water es una tinta digital sostenible, water-based, que reduce emisiones de carbono y olores, ofreciendo acabados glossy y matt con alta precisión y respeto ambiental. SJ-Klimb aporta volumen y textura a las superficies cerámicas, creando relieves definidos y mayor riqueza visual. SJ-Space es una tinta estructurante que sincroniza relieve y decoración en una sola aplicación, optimizando procesos y resultados. Por último, SJ-Unink, una cola digital avanzada para la aplicación de granillas, garantiza alta precisión, uniformidad y menor impacto ambiental.
Smalticeram reafirma así su compromiso con soluciones cerámicas sostenibles, eficientes y de alta calidad.
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa