Baldocer refuerza su marca con Lamosa y Ceracasa resurge: los cambios en la cerámica se presentan en Cersaie

La feria de la cerámica de Bolonia, Cersaie, cerró ayer sus puertas después de una intensa semana de contactos comerciales y una presencia muy destacada de empresas de Castellón. En los pasillos del recinto ferial se habló de tendencias estéticas y formatos, además de la permanente reivindicación sobre la normativa europea y el riesgo de perder terreno respecto a países terceros con sospechas fundadas de competencia desleal.

Novedades en el sector azulejero

Esta edición de Cersaie también ha servido para la puesta de largo de las novedades en el entorno empresarial del azulejo de Castellón. Algunas compañías regresan a Bolonia, otras se ausentan y se producen cambios en los cuadros directivos.

Una de las firmas históricas del sector, Ceracasa, regresa después de haber atravesado una crisis y cambiar de dueños. Héctor Carda, responsable de ventas nacional, explica que esta nueva participación "ha sido muy importante para nosotros, gracias al apoyo de la propiedad". Un traspaso que no se ha limitado a recibir la unidad productiva, en l’Alcora, sino que incluye "una renovación de hornos y la incorporación de un atomizador, para ser más competitivos y ágiles en la producción".

Héctor Carda, de Ceracasa. / Bartomeu Roig

Nuevos propietarios y ampliaciones

Ceracasa es ahora propiedad del grupo del empresario Samuel Suller, también dueño de New Tiles. Tal y como publicó esta semana Mediterráneo, la junta de gobierno otorgó la licencia de obras para ampliar sus industrias, con tres millones de euros de inversión que incluyen al atomizador de Ceracasa. "Esperamos que en breve la factoría funcione al 100% de su potencial", remarca Carda.

Justo en la víspera del inicio de Cersaie se dio a conocer la incorporación de Julio Pascual como nuevo director general para España de la multinacional mexicana Lamosa, propietaria de Baldocer desde hace dos años y también dueña de Roca Tiles. Este fichaje pretende "integrar y potenciar las operaciones del grupo Baldocer y Roca Tiles en España, así como impulsar la presencia del grupo Lamosa en Europa", explican desde la compañía.

Julio Pascual, director general de Lamosa en España. / Bartomeu Roig

Reorganización directiva y estrategia de expansión

Pese a ello, Julio Pascual asegura que estas marcas, donde también está AB, no se diluirán en Lamosa. "Se van a potenciar", dijo en la feria de Bolonia. La intención es, añade, "aportar lo mejor de cada casa para encontrar sinergias operativas, y realizar un cambio de una empresa familiar a otra integrada en una multinacional, sin perder su agilidad y aprovechando el músculo de Lamosa".

Con Baldocer, la multinacional mexicana gana presencia en Europa, como queda reflejado en los reportes destinados a sus accionistas. "No descartamos seguir creciendo mediante adquisiciones", expuso Pascual, aunque de momento no hay operaciones a la vista en este sentido.

Compras y ausencias en la feria

Una de las noticias de los últimos meses en la industria cerámica de Castellón es la compra, por parte del Grupo Pamesa, de Natucer, especializada en producto extrusionado y pequeño formato. Su estand ya mostraba la pertenencia al universo de marcas de Pamesa.

Por otro lado, en la edición de 2025 no ha estado Azteca, la firma del anterior presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, debido a dificultades financieras que han supuesto la presentación de un ERTE para toda la plantilla y la paralización de la producción.

Balance provisional de Cersaie

El nuevo presidente de la patronal azulejera, Ismael García Peris, señaló que la feria "ha funcionado bien en términos de afluencia, ligeramente por encima de las cifras del año pasado", según datos de la organización de Cersaie. Pero el impacto real se conocerá "en las semanas posteriores, cuando se hace el seguimiento de los contactos y las oportunidades generadas. Será entonces, pasado al menos un mes, cuando podamos analizar con rigor si esta edición ha sido un éxito o no".