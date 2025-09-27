Preocupación por Qualicer: la Generalitat espera que el diálogo "reconduzca el conflicto"
La relación entre la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros acaba en divorcio
El congreso Qualicer nació como una plataforma para mostrar los proyectos innovadores y el desarrollo de la industria cerámica de Castellón. Una cita que se celebra cada dos años, desde la década de los 90, con impacto internacional.
Ruptura entre Cámara e Ingenieros
La organización se repartía entre la Cámara de Comercio de Castellón y la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat. Desde 2017, las relaciones estaban reguladas mediante un convenio. Los ingenieros quisieron modificarlo en febrero, algo en lo que no estuvo de acuerdo la Cámara, que apostaba por organizar el congreso de 2026 bajo las mismas condiciones actuales y esperar más adelante para plantear cambios.
La ruptura definitiva de relaciones llegó hace unos días: los ingenieros anunciaron que asumirán en solitario este evento en junio, mientras que la Cámara confirmó que Qualicer se celebrará en mayo.
Reacciones institucionales
La situación no solo afecta a las entidades responsables de la organización, sino también a los diferentes organismos que hacen posible el congreso, con ayudas y recursos técnicos.
Desde la Conselleria de Industria mostraron su confianza en que habrá posibilidad de arreglar la ruptura. "Estamos seguros de que la situación se va a reconducir a través del diálogo", afirmaron desde este departamento. Además, subrayaron que mantienen "una relación muy fluida con la Cámara de Castellón".
En su comunicación del jueves, esta organización recordó que cuentan con "el apoyo de las administraciones públicas, así como de entidades financieras y patrocinadores".
Posición de la Diputación
Por parte de la Diputación, el diputado de Promoción Cerámica lamentó este conflicto y expresó su deseo de que finalmente se alcance un acuerdo que garantice el normal desarrollo de Qualicer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa