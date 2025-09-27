Preocupación por Qualicer: la Generalitat espera que el diálogo "reconduzca el conflicto"

El congreso Qualicer nació como una plataforma para mostrar los proyectos innovadores y el desarrollo de la industria cerámica de Castellón. Una cita que se celebra cada dos años, desde la década de los 90, con impacto internacional.

Ruptura entre Cámara e Ingenieros

La organización se repartía entre la Cámara de Comercio de Castellón y la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat. Desde 2017, las relaciones estaban reguladas mediante un convenio. Los ingenieros quisieron modificarlo en febrero, algo en lo que no estuvo de acuerdo la Cámara, que apostaba por organizar el congreso de 2026 bajo las mismas condiciones actuales y esperar más adelante para plantear cambios.

La ruptura definitiva de relaciones llegó hace unos días: los ingenieros anunciaron que asumirán en solitario este evento en junio, mientras que la Cámara confirmó que Qualicer se celebrará en mayo.

Reacciones institucionales

La situación no solo afecta a las entidades responsables de la organización, sino también a los diferentes organismos que hacen posible el congreso, con ayudas y recursos técnicos.

Desde la Conselleria de Industria mostraron su confianza en que habrá posibilidad de arreglar la ruptura. "Estamos seguros de que la situación se va a reconducir a través del diálogo", afirmaron desde este departamento. Además, subrayaron que mantienen "una relación muy fluida con la Cámara de Castellón".

En su comunicación del jueves, esta organización recordó que cuentan con "el apoyo de las administraciones públicas, así como de entidades financieras y patrocinadores".

Posición de la Diputación

Por parte de la Diputación, el diputado de Promoción Cerámica lamentó este conflicto y expresó su deseo de que finalmente se alcance un acuerdo que garantice el normal desarrollo de Qualicer.