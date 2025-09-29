Cersaie detalla el balance de visitantes en la edición de 2025

La organización de la feria de cerámica de Bolonia, Cersaie, ha dado a conocer el número de participantes en su última edición, celebrada la pasada semana. En las instalaciones del recinto ferial se congregaron a lo largo de cinco jornadas 95.000 personas, lo que supone un 0,8% menos que en la convocatoria de 2024.

"A pesar de la difícil situación del mercado y las persistentes crisis internacionales, Cersaie volvió a estar a la altura de las expectativas de las empresas que invirtieron en él", mencionan en las conclusiones sobre asistencia. De los 94.577 visitantes totales, hubo una mayoría de italianos (49.671), lo que supuso un incremento del 3%. En cambio, la presencia internacional retrocedió un 4,6%, un hecho que atribuyen "en parte a las huelgas de transporte durante el primer y el último día de la feria".

Desafíos y atractivo de la feria

Para el presidente de Confindustria Ceramica, Augusto Ciarrocchi, "el atractivo continuo de Cersaie permitió a los expositores optimizar sus inversiones", si bien detalló los "constantes desafíos" del sector, como los aranceles, la competencia desleal de otros países y la aplicación de la normativa de la UE.

Durante Cersaie, "el presidente de Confindustria, Emanuele Orsini, y yo tuvimos la oportunidad de abordar estas cuestiones directamente con los ministros Tommaso Foti y Adolfo Urso, así como con los numerosos representantes de instituciones europeas, nacionales y regionales que nos visitaron", añadió.

Un programa con gran participación

Filippo Manuzzi, director de Actividades Promocionales de Confindustria Ceramica, comentó sobre la amplitud del programa de este año, destacando "las 500 personas que asistieron a la Conferencia Magistral de Elizabeth Diller, los cientos de arquitectos que participaron en los demás eventos del programa Building, Dwelling, Thinking, los 620 periodistas acreditados (150 en la Conferencia de Prensa Internacional) y los 18 Cafés de Prensa celebrados durante los cinco días de la feria".

Cabe destacar la gran participación de los jóvenes, con 1.200 estudiantes en la Lección al Revés y 300 en el Career Day del jueves, así como el interés y la afluencia de público en Tiling Town. Más de 210 profesionales de todo el mundo formaron parte de la delegación empresarial de Cersaie, organizada gracias a la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y la Agencia Italiana de Comercio (ITA).

Próxima edición en 2026

La próxima edición de Cersaie tendrá lugar en Bolonia del 21 al 25 de septiembre de 2026.