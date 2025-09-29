Las claves de Cersaie 2025: una feria balsámica ante la marejada en la cerámica

Recorrer los pabellones del recinto ferial de Bolonia era la mejor manera, la semana pasada, de encontrarse con lo más destacado de la industria cerámica de Castellón. Cersaie demostraba una vez más su enorme poder de convocatoria, con visitantes de todo el mundo. Un poder que ya era grande y que ha ido a más tras la desaparición de Cevisama como feria independiente.

La cita italiana no llegaba en el mejor momento. Tras un primer semestre positivo, las tensiones comerciales de Estados Unidos y el agravamiento de conflictos bélicos frenaron la actividad en verano. Finalizada la feria, las primeras impresiones apuntan a un moderado optimismo, que deberá confirmarse en un futuro próximo. Estas han sido las claves de un punto de encuentro crucial.

Muchos visitantes, pese al caos en la ciudad

El ambiente en los pasillos fue un tanto frío en las primeras horas. La razón no tenía que ver con la temperatura del sector, sino con la huelga y las protestas en Italia por los ataques indiscriminados de Israel en Gaza. Hubo asistentes que llegaron con mucho retraso, algunos incluso a pie. La situación se normalizó al día siguiente, y el número de visitantes fue muy elevado en las jornadas posteriores. Eso sí, el caos de tráfico no mejoró: las obras del tranvía complicaban el acceso a la feria, y conseguir un taxi fue, en muchos momentos, una misión imposible.

El nuevo presidente de Ascer, Ismael García Peris, destacó el aumento de visitas y apuntó que será "un fuerte impulso en lo que queda de año". Con todo, el viernes mostró cautelas, y será dentro de un mes cuando se sepa si los contactos de estos días se convierten en contratos. Otras veces ya ha ocurrido lo contrario: ferias muy animadas que luego no se traducen en resultados reales.

Una delegación española con razones para presumir

Italia es el anfitrión de Cersaie, pero inmediatamente después –a gran distancia del resto– se encuentra la delegación de empresas españolas, formadas en su mayoría por industrias de Castellón. Fabricantes y dirigentes del sector esmaltero coincidieron en que el producto "Made in Castellón" rivaliza en calidad con el italiano.

El presidente de Pamesa, Fernando Roig, recordó que hace una década sí existía esa brecha, pero que la tecnología actual en esmaltes ha elevado mucho el nivel de los acabados. No es extraño ver piezas con relieves 3D, propiedades antideslizantes para exteriores o pigmentos que imitan con gran fidelidad materiales naturales. El presidente de los fabricantes de esmaltes, Fernando Fabra, coincide en esta visión.

Colas en la entrada del recinto ferial. / Mediterráneo

Más sostenibles, pero con aviso a Bruselas

La organización de la feria y la patronal italiana subrayaron que la sostenibilidad era uno de los ejes de Cersaie 2025. Los estands estaban repletos de materiales naturales, piezas reutilizadas o reciclables. Incluso las acreditaciones cambiaron el plástico por cartón. Hubo opiniones divididas sobre la idoneidad de esta medida.

La industria italiana expresó lo que los españoles denuncian desde hace tiempo: si las normativas medioambientales solo se aplican en Europa, los rivales de otras regiones ganan terreno y tampoco se reducen las emisiones globales. La agrupación europea de fabricantes pedirá a Bruselas que tome una decisión clara: o se suavizan las reglas o todos los competidores deben cumplir las mismas condiciones para entrar en la UE.

Más concentración y dudas entre los pequeños

Los grandes grupos, que han crecido en los últimos años con fusiones, valoraron de forma positiva esta edición. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas mostraron más reservas. "Hay quien se pasea por los estands como si fuera una subasta de precios, y esto nos deja en una situación difícil", explicaba un empresario.

Hubo muchos contactos estos días, pero eso no garantiza que se cierren pedidos después.

El estreno del nuevo líder de Ascer

Ismael García Peris conoce bien Cersaie. En esta ocasión encabezó la representación institucional de Ascer, tras la renuncia en verano de Vicente Nomdedeu. Se le ha visto muy activo en la feria, acompañando a autoridades de la Generalitat y la Diputación. García Peris deberá afrontar una etapa de gran inestabilidad en el sector.

Cambios en las tendencias, con más color

Los grandes formatos ya no sorprenden tanto. Este año hubo una fuerte combinación de láminas con piezas pequeñas, de aire artesanal. Lutzia Ortiz, del área de Hábitat del ITC, señaló que "hay un mayor uso del color, aunque sin estridencias", tras los tonos claros y cementosos dominantes de años anteriores.