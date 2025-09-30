Nueva inversión en la cerámica: Argenta renueva por completo una de sus factorías

Concluida la participación del sector cerámico de Castellón en la feria Cersaie, en Bolonia, las diferentes industrias retoman sus estrategias para los próximos meses. Unos planes que incluyen la renovación de equipos para ganar en eficiencia y fabricar los productos de valor añadido que demanda el mercado.

Una de las compañías que ha dado el paso es Argenta, que renovará por completo su factoría 1.

Dos nuevas líneas en 2026

La actuación ya tiene un calendario marcado. Entre finales de 2025 y el verano de 2026, entrarán en funcionamiento dos nuevas líneas para piezas de gran formato, con tamaños que irán desde los 120x120 centímetros hasta los 120x280. Para ello, Argenta ha optado por la tecnología de Sacmi y su gama Continua +.

El director e integrante del consejo de administración de Argenta, José Cifre, explicó que el objetivo es "llevar la calidad del producto al siguiente nivel, mejorando al mismo tiempo la eficiencia y la versatilidad de nuestras plantas". Añadió que con Sacmi no solo han trabajado en nuevas soluciones de ingeniería, sino en "un plan de actualización y renovación más amplio que abarca todas nuestras fábricas".

Modernización integral de plantas

Para hacer posible esta renovación, la compañía trazó un plan de actualización de la factoría 4, con la instalación de una nueva prensa, líneas de molienda y la expansión de la maquinaria para manipulación de losas en plataformas.

En el caso de la factoría 1, las mejoras incluyen un secadero de siete niveles de última generación y un "conjunto completo de sistemas de manipulación y almacenamiento, que utilizan unidades de caja para piezas crudas y plataformas para piezas cocidas", destacan desde Sacmi. También se incorporarán innovaciones en automatización de procesos.

Inversiones paralelas en Castellón

La renovación de equipamientos en Argenta coincide con otras iniciativas dentro de la industria cerámica provincial. En l’Alcora, Ceracasa destinará 3 millones de euros a la ampliación de su unidad productiva, con una nueva atomizadora entre sus objetivos.

Por otro lado, Equipe invertirá 4 millones en un nuevo horno eléctrico en Figueroles, una apuesta que refuerza la tendencia hacia la descarbonización de la industria.