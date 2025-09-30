Nueva inversión en la cerámica: Argenta renueva por completo una de sus factorías
El plan pretende mejorar la capacidad de producción
Concluida la participación del sector cerámico de Castellón en la feria Cersaie, en Bolonia, las diferentes industrias retoman sus estrategias para los próximos meses. Unos planes que incluyen la renovación de equipos para ganar en eficiencia y fabricar los productos de valor añadido que demanda el mercado.
Una de las compañías que ha dado el paso es Argenta, que renovará por completo su factoría 1.
Dos nuevas líneas en 2026
La actuación ya tiene un calendario marcado. Entre finales de 2025 y el verano de 2026, entrarán en funcionamiento dos nuevas líneas para piezas de gran formato, con tamaños que irán desde los 120x120 centímetros hasta los 120x280. Para ello, Argenta ha optado por la tecnología de Sacmi y su gama Continua +.
El director e integrante del consejo de administración de Argenta, José Cifre, explicó que el objetivo es "llevar la calidad del producto al siguiente nivel, mejorando al mismo tiempo la eficiencia y la versatilidad de nuestras plantas". Añadió que con Sacmi no solo han trabajado en nuevas soluciones de ingeniería, sino en "un plan de actualización y renovación más amplio que abarca todas nuestras fábricas".
Modernización integral de plantas
Para hacer posible esta renovación, la compañía trazó un plan de actualización de la factoría 4, con la instalación de una nueva prensa, líneas de molienda y la expansión de la maquinaria para manipulación de losas en plataformas.
En el caso de la factoría 1, las mejoras incluyen un secadero de siete niveles de última generación y un "conjunto completo de sistemas de manipulación y almacenamiento, que utilizan unidades de caja para piezas crudas y plataformas para piezas cocidas", destacan desde Sacmi. También se incorporarán innovaciones en automatización de procesos.
Inversiones paralelas en Castellón
La renovación de equipamientos en Argenta coincide con otras iniciativas dentro de la industria cerámica provincial. En l’Alcora, Ceracasa destinará 3 millones de euros a la ampliación de su unidad productiva, con una nueva atomizadora entre sus objetivos.
Por otro lado, Equipe invertirá 4 millones en un nuevo horno eléctrico en Figueroles, una apuesta que refuerza la tendencia hacia la descarbonización de la industria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa