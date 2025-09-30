Primera pieza de la nueva fachada cerámica en el edificio incendiado en Campanar

El edificio del barrio de Campanar de València que sufrió un devastador incendio en febrero del pasado año empieza una nueva etapa, con el inicio de las obras de remodelación. Los trabajos comenzaron con un acto conmemorativo, que incluyó un minuto de silencio en recuerdo de las diez personas fallecidas en la tragedia.

A lo largo del último año y medio se ha trabajado en el proyecto de rehabilitación. Una de las decisiones más importantes tuvo que ver con el material que debía recubrir la fachada. El revestimiento original, consistente en paneles sándwich de aluminio con relleno aislante, fue considerado como una de las posibles causas de la rápida propagación del fuego. Un factor que se quería evitar en la reconstrucción. Ahora se ha optado por la cerámica.

La apuesta por la cerámica

Tras analizar varias opciones, se optó por el uso de material cerámico. El acto de inicio de los trabajos incluyó la colocación simbólica de la primera losa de la fachada. Desde la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproicam) aseguraron que "una de las decisiones más importantes ha sido la elección del material para la nueva envolvente". La apuesta por la cerámica "no es casual, porque responde a tres grandes pilares".

El primero de ellos es la resistencia y seguridad, ya que esta materia "cuenta con una incombustibilidad natural que la convierte en el mejor escudo frente al fuego. Para nosotros, que vivimos las consecuencias de un incendio devastador, este aspecto era irrenunciable".

Identidad y futuro

La segunda razón supone un guiño al motor industrial de Castellón. "La cerámica es un símbolo, que nos conecta con la tradición constructiva valenciana, con nuestra historia arquitectónica y con un tejido productivo local que sigue siendo motor de innovación y empleo", mencionaron en su web. Por último, han tenido en cuenta el componente de innovación. "La fachada no será solo un guiño al pasado, sino una apuesta por el futuro. Gracias a las tecnologías más avanzadas, se emplearán piezas extrusionadas, prensadas, vitrificadas y prefabricadas, que permitirán una envolvente moderna, eficiente y duradera".

El arranque de la rehabilitación contó con la presencia del presidente de la asociación de vecinos, Enrique Salvador Company. También asistieron la concejala de Recursos Humanos y Acción Vecinal de València, Julia Climent; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y el director general de la aseguradora Mapfre en la zona Este, Ricardo Garzó.

El papel de la aseguradora

El presidente del colectivo vecinal destacó el apoyo de la aseguradora, "que desde el primer momento agradeció la solidaridad y ayuda de personas anónimas y entidades", mientras que la compañía "estuvo a nuestro lado, facilitándonos los recursos necesarios para rehacernos". La finalización de las obras será el punto culminante de este camino.