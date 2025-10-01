El presidente de la feria Hábitat anima a los azulejeros a recuperar Cevisama

Con un día de retraso respecto al calendario previsto, debido a la alerta meteorológica en la provincia de Valencia, el martes comenzó una nueva edición de la feria Hábitat, dedicada al mueble y el hogar, que a partir del próximo año incluirá el evento Cevisama Contract. En junio, la Generalitat y Feria Valencia comunicaron que no habría salón de la cerámica en febrero, ante la reducción de firmas participantes en los últimos años. Una decisión controvertida, ya que Hábitat se celebra solo una semana más tarde de la gran cita europea para el azulejo, Cersaie, lo que hace poco viable tomar parte en las dos convocatorias.

Sectores con caminos distintos

El presidente del certamen del mueble, Vicente Pons, también cree que los dos sectores deberían celebrar actividades por separado. En declaraciones a Radio Valencia, opinó que Cevisama y los empresarios de la cerámica "tienen capacidad suficiente para montar su propia feria; ellos son bienvenidos si vienen, pero sería una lástima que desperdiciaran la capacidad y el potencial que tiene el azulejo valenciano y español". Por eso, considera que deberían "buscar su camino", a pesar de que en 2026 deberán confluir.

El presidente de la patronal cerámica (Ascer), Ismael García Peris, expresó en la víspera de Cersaie que era "una tristeza" que no continúe su feria, en el pasado la más importante de cuantas celebrara el recinto ferial valenciano. El dirigente defendió que desde su entidad "no podemos obligar a nadie a que vaya a la feria ni a que deje de ir. Pero somos el primer exportador de cerámica de Europa y el tercero del mundo, y esa fortaleza no la estamos trasladando".

Precedente y futuro de Cevisama

La unión de Cevisama y Hábitat tuvo un precedente en la pasada década, cuando la crisis de la industria del mueble impidió organizar una feria propia. En ese momento fue el evento de la cerámica el que acogió, durante varios años, a los expositores del hábitat, hasta que en 2017 recuperaron su certamen.

La consellera de Industria, Marián Cano, que también es presidenta de Feria Valencia, dijo que de cara a 2027 "nos reuniremos con el comité de Cevisama" para trazar el futuro de este evento.

Contribución de la UJI

Por otro lado, la UJI presenta en Hábitat la nueva edición de Intercrea, un proyecto que conecta a estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos con el sector.

Participación de la UJI en una de las actividades de la feria Hábitat. / Mediterráneo

Este año, la iniciativa une la porcelana y la impresión 3D. El proyecto está dirigido por el diseñador Vicent Clausell y y la profesora de la UJI Julia Galán.