El presidente de la feria Hábitat anima a los azulejeros a recuperar Cevisama
A partir del año que viene no hay salón de la cerámica propio, y se incluirá en la cita del mueble
Con un día de retraso respecto al calendario previsto, debido a la alerta meteorológica en la provincia de Valencia, el martes comenzó una nueva edición de la feria Hábitat, dedicada al mueble y el hogar, que a partir del próximo año incluirá el evento Cevisama Contract. En junio, la Generalitat y Feria Valencia comunicaron que no habría salón de la cerámica en febrero, ante la reducción de firmas participantes en los últimos años. Una decisión controvertida, ya que Hábitat se celebra solo una semana más tarde de la gran cita europea para el azulejo, Cersaie, lo que hace poco viable tomar parte en las dos convocatorias.
Sectores con caminos distintos
El presidente del certamen del mueble, Vicente Pons, también cree que los dos sectores deberían celebrar actividades por separado. En declaraciones a Radio Valencia, opinó que Cevisama y los empresarios de la cerámica "tienen capacidad suficiente para montar su propia feria; ellos son bienvenidos si vienen, pero sería una lástima que desperdiciaran la capacidad y el potencial que tiene el azulejo valenciano y español". Por eso, considera que deberían "buscar su camino", a pesar de que en 2026 deberán confluir.
El presidente de la patronal cerámica (Ascer), Ismael García Peris, expresó en la víspera de Cersaie que era "una tristeza" que no continúe su feria, en el pasado la más importante de cuantas celebrara el recinto ferial valenciano. El dirigente defendió que desde su entidad "no podemos obligar a nadie a que vaya a la feria ni a que deje de ir. Pero somos el primer exportador de cerámica de Europa y el tercero del mundo, y esa fortaleza no la estamos trasladando".
Precedente y futuro de Cevisama
La unión de Cevisama y Hábitat tuvo un precedente en la pasada década, cuando la crisis de la industria del mueble impidió organizar una feria propia. En ese momento fue el evento de la cerámica el que acogió, durante varios años, a los expositores del hábitat, hasta que en 2017 recuperaron su certamen.
La consellera de Industria, Marián Cano, que también es presidenta de Feria Valencia, dijo que de cara a 2027 "nos reuniremos con el comité de Cevisama" para trazar el futuro de este evento.
Contribución de la UJI
Por otro lado, la UJI presenta en Hábitat la nueva edición de Intercrea, un proyecto que conecta a estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos con el sector.
Este año, la iniciativa une la porcelana y la impresión 3D. El proyecto está dirigido por el diseñador Vicent Clausell y y la profesora de la UJI Julia Galán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Los azulejos que se colocan con un click y sin obras: este es el revolucionario sistema del Grupo Pamesa
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa