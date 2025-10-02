Electrificación del sector cerámico: Iberdrola trata este cambio en Castellón

Una de las incertidumbres por las que pasa el sector cerámico de Castellón es la obligación de reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Un paso que marca la Unión Europea. En las últimas décadas, las fábricas de azulejos y baldosas han reducido en un 60% sus emisiones, gracias a la transformación tecnológica que llegó mediante la adopción de hornos de gas natural.

El reto de nuevas energías

El paso de esta fuente energética a otra libre de emisiones encierra una gran complejidad, ya sea porque no hay instrumentos lo suficientemente testados para llevar a cabo la sustitución, o porque se requiere de unas infraestructuras eléctricas adaptadas a la futura realidad.

Dentro de este debate, la electrificación ha ganado fuerza en los últimos meses. Una compañía del sector, Equipe, ya trabaja en una de sus líneas de producción con un horno 100% eléctrico, y ya han proyectado la construcción de otro que duplicará la capacidad del primero. Además, el presidente del grupo Pamesa, Fernando Roig, explicó en la reciente edición de la feria Cersaie que van a testar esta tecnología.

Iberdrola entra en juego

Para conocer todos los procesos necesarios, Iberdrola y la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat han organizado la jornada Electrificación del sector industrial, planificación e integración en la red, donde se han tratado cuestiones técnicas y el aumento de la demanda que ya se está dando a raíz de estas oportunidades.

La apertura, a cargo del presidente provincial del Colegio de Ingenieros, Mariano Hernández, contó con la presencia del delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat, Ibán Molina. A lo largo de la jornada se expuso que la transición del sector cerámico a hornos eléctricos es una oportunidad no solo para reducir significativamente las emisiones de CO2, sino también para mantener la competitividad y mejorar la calidad del producto.

Mesa redonda sobre experiencias de electrificación de la industria. / Mediterráneo

Redes eléctricas reforzadas

Uno de los asuntos que más interés despiertan es la necesidad de reforzar las redes de distribución eléctrica. José María Vicente, responsable de planificación de Alta Tensión de i-DE para la Región Este, explicó que el plan de inversión de la compañía en la provincia para el periodo 2025-28 va a permitir acompañar al sector industrial de la provincia en sus diferentes procesos de electrificación. Para ello ha señalado que es crucial que las empresas distribuidoras "tengan un modelo coherente y estable, con una retribución adecuada, y que vaya acompañado de una simplificación administrativa que permita acortar los plazos".

Estudios y experiencias

Desde el Instituto Tecnológico de la Cerámica (ITC), uno de sus investigadores del área de Sostenibilidad, Salvador Ferrer, expuso el estudio elaborado por este organismo, en el que se calculan las necesidades de refuerzo de la red eléctrica en Castellón para hacer frente a la demanda del sector azulejero.

En la jornada se abordó también el proceso que deben seguir las empresas para llevar a cabo los proyectos de electrificación en las fábricas y se analizaron en una mesa redonda los casos de éxito de diferentes compañías que ya han dado el paso de sustitución de gas natural por electricidad y las lecciones aprendidas durante este trayecto.

Las ponencias trataron la experiencia de la tecnología ya desarrollada en la provincia, que sitúan a Castellón a la vanguardia de una nueva modalidad de fabricación. Representantes de Monfort Ingenieros, Equipe Cerámicas, Systemfoc, Onix, Kerajet y Qualicer y de i-DE participaron en el evento informativo, que fue clausurado por José María Andrés, diputado de la delegación de Ingeniería Interna, Transición Ecológica, Energías Renovables y Medio Natural.