El naufragio de Cevisama: Carlos Mazón pone en manos del sector cerámico el futuro de la feria

El sector cerámico de Castellón estuvo ampliamente representado en la feria de Bolonia, Cersaie. Una cita que contó con casi 100.000 visitantes, con una ligera reducción del 1% respecto al 2024. En cambio, las últimas ediciones del principal escaparate para la industria azulejera nacional, Cevisama, han estado marcadas por un declive, que desembocó en junio con la decisión de hacer desaparecer la feria como evento propio en 2026, e integrarla dentro de un año —en septiembre— dentro de la feria Hábitat.

Una decisión polémica

Una decisión que ha tenido controversia, al considerar que se pierde representatividad de uno de los motores económicos de toda la Comunitat Valenciana. El futuro del certamen ha sido objeto de debate en Les Corts, donde este jueves se celebrará sesión de control.

El síndic del grupo parlamentario de Vox, José María Llanos, afirmó que con la decisión tomada "ya no habrá más feria internacional independiente de la cerámica, tan relevante en nuestra región y que nos daba tanta proyección internacional a la Comunidad Valenciana y a España". El diputado castellonense expuso que el evento "iba para abajo", y acusó al gobierno de Ximo Puig de "incompetente" por la acción de unas "empresas que se salieron de una feria en retroceso y que montaban sus ferias independientemente".

Petición de relanzamiento

Llanos dijo a Mazón que en su partido "no nos resignamos, y queremos que la feria se relance", para lograr que industrias italianas vuelvan a exponer en Cevisama.

El president de la Generalitat respondió que la renuncia a una feria propia es "una estrategia del sector", y que la industria azulejera "está en un momento en que tiene que determinar cuál es la futura estrategia de ese certamen y por eso están en un momento transitorio con un nuevo formato que les permita poder relanzar".

Apoyo de la Generalitat

El jefe del Consell añadió que Cevisama fue uno de los asuntos tratados en el encuentro mantenido con el nuevo presidente de la patronal cerámica (Ascer), Ismael García Peris. "Hablamos de esta cuestión, y vamos a ayudar a que ese certamen pueda renacer desde el punto de vista estratégico que sí necesita el sector", expuso.

Carlos Mazón dijo que en su gobierno "hemos estado, estamos y estaremos" con el sector, y añadió que el empresariado "sabe quién no ha estado, quién no está y a quién no se le espera". "Yo no sé dónde estaban en el 2021 y 2022 los señores de la izquierda" cuando se canceló Cevisama dos años. Una decisión que se tomó por la pandemia. "No sé quién tomó esa decisión", dijo Mazón, y comentó que en 2019 "Cevisama tenía 60.000 metros cuadrados y, tras la pandemia, cuando más había que reforzarla, apenas alcanzaba los 30.000 metros cuadrados; un nuevo éxito del Botànic, como todo el mundo sabe".

La pregunta de Vox no es la única reflexión reciente sobre la feria. El presidente del comité organizador de Hábitat, Vicente Pons, afirmó que los azulejeros "tienen capacidad suficiente para montar su propia feria; ellos son bienvenidos si vienen, pero sería una lástima que desperdiciaran la capacidad y el potencial que tiene el azulejo valenciano y español". Por eso les animó a "buscar su propio camino" con una feria independiente.

Un plan industrial ambicioso

En su intervención en la cámara autonómica, afirmó que el nuevo formato de Cevisama Contract fue decidido "por el comité organizador de la feria, en el que están presentes todo el sector, la patronal, los expositores, las instituciones feriales, y también las administraciones".

En cuanto a política industrial, Mazón mencionó su plan de impulso para el periodo 2024-2028, "dotado con 2.000 millones de euros, que va a ayudar a movilizar 10.000 millones de euros en inversión privada" y "un plan de modernización de los polígonos industriales que destina ayudas ya de entre el 74% y el 100%".