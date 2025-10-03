Porcelanosa presenta nuevos productos y refuerza su alianza con el talento nacional y marcas valencianas

Porcelanosa reunió en su showroom de València a arquitectos, interioristas y diseñadores en la feria del diseño Beyond Design. Una iniciativa articulada alrededor de tres eventos, en los que se presentaron novedades de la firma de Vila-real, reuniendo a destacadas personalidades del sector y de la sociedad valenciana.

Cuatro visiones del diseño

La primera jornada fue el 30 de septiembre, con la inauguración de Four Visions Of Design, una exposición de piezas creadas por cuatro estudios españoles con dos de los principales materiales de la firma: Xtone y Krion.

Noviembre Estudio presentó Rock&Soft, una pieza que combina Xtone y Krion. Su diseño parte de una silueta circular realizada en Krion que, bajo la tensión del porcelánico, se deforma y revela nuevas geometrías.

presentó Rock&Soft, una pieza que combina Xtone y Krion. Su diseño parte de una silueta circular realizada en Krion que, bajo la tensión del porcelánico, Rôck&Villa exhibió Dualis, una mesa de centro concebida para mostrar el potencial de Xtone. La pieza combina dos diseños de gran formato que reproducen la estética y textura de la piedra natural.

exhibió Dualis, una mesa de centro concebida para mostrar el potencial de Xtone. LUV Studio presentó Xtra, un aparador que fusiona sensibilidad creativa y precisión técnica. Definido por un único volumen y ángulos precisos, expresa la esencia del material y evoca la piedra natural en clave contemporánea.

presentó Xtra, un aparador que fusiona sensibilidad creativa y precisión técnica. Cuarto Interior mostró Mensa Table, una mesa íntegramente en Krion. Con líneas puras y un esqueleto minimalista, destaca por el uso innovador del corte y vaciado del material.

Cocina exterior en el Mercado de Colón

El evento Living Outdoors, celebrado el 1 de octubre, convirtió el Mercado de Colón en el escenario para la presentación de Nedra, la cocina exterior de Porcelanosa Grupo, Fran Silvestre Arquitectos y Gandía Blasco.

Porcelanosa presenta un nuevo de modelo de cocina para exteriores /

El chef Ricard Camarena realizó un showcooking en directo mientras los asistentes conocieron el diseño y funcionalidades de este nuevo modelo. La cocina, con sistema de inducción oculta, se fabrica con Krion y Xtone, y cuenta con dos islas revestidas: una en Xtone Moon White Nature y otra en Krion Light Grey.

Fabric&Feel: diseño y textil

Durante Beyond Design, a través de Fabric&Feel, los visitantes descubrieron la colaboración entre Gamadecor y KA International, con la interiorista Natalia Zubizarreta.

Presentación de un modelo de silla con la colaboración de Porcelanosa y una empresa valenciana /

La sinergia se materializa en la colección Aita y en la silla Feel, un modelo versátil y personalizable de Gamadecor que ahora incorpora las telas de KA International, combinando diseño, confort y estilo mediterráneo.

Una iniciativa en expansión

Las creaciones de Four Visions Of Design y las sillas de Fabric&Feel se mantendrán expuestas en el showroom de Porcelanosa Valencia hasta el 31 de octubre. La firma tiene previsto trasladar el concepto Beyond Design a otras ciudades de España, promoviendo el diseño contemporáneo y la versatilidad de sus materiales.