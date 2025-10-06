Neolith obtiene un reconocimiento ambiental por cuarto año

Neolith, ubicada en Almassora y líder mundial en superficies de piedra sinterizada, ha revalidado por cuarto año consecutivo la Medalla de Oro EcoVadis, la certificación de sostenibilidad empresarial más prestigiosa a nivel internacional. Este reconocimiento la mantiene entre las empresas con mejor puntuación global y refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en toda su cadena de valor.

Excelencia internacional

El reconocimiento sitúa a Neolith una vez más entre el 5% de las compañías mejor valoradas del mundo, en un proceso que examina a más de 150.000 empresas de 220 sectores en más de 175 países. La consistencia de este resultado refleja el trabajo constante de la compañía en materia medioambiental, social y de gobernanza, así como la integración de la sostenibilidad como parte esencial de su estrategia global.

Para Walter Ceglia, CEO de Neolith, "obtener la Medalla de Oro de EcoVadis durante cuatro años consecutivos es una demostración clara de que nuestro esfuerzo es constante y sostenido". Añadió que "más allá de ser un reconocimiento, es un incentivo para seguir transformando nuestra industria con soluciones innovadoras, responsables y cada vez más sostenibles".

EcoVadis, referencia internacional

EcoVadis es la plataforma de evaluación de sostenibilidad empresarial más reconocida del mundo. Su metodología analiza el desempeño de las compañías en cuatro áreas clave: medioambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles.

La obtención de la Medalla de Oro sitúa a Neolith en el percentil 97, colocándola entre las organizaciones con puntuaciones más elevadas y próxima a la máxima distinción que otorga EcoVadis. Este reconocimiento no solo avala los logros alcanzados, sino también la capacidad de la compañía para mantener políticas sólidas y coherentes año tras año.

La continuidad de este logro es fruto del compromiso transversal de toda la organización. Cada equipo y cada área integran la sostenibilidad en su día a día, avanzando con paso firme hacia un modelo empresarial que inspira y lidera la transformación del sector.

Innovación y sostenibilidad: pilares estratégicos

La sostenibilidad es uno de los pilares centrales de la identidad corporativa de Neolith. Desde su fundación, la compañía ha trabajado con la convicción de que el diseño y la innovación deben ir de la mano de la responsabilidad medioambiental y social.

En los últimos años, Neolith ha puesto en marcha numerosas iniciativas que consolidan esta visión: inversión en procesos productivos más limpios y eficientes, integración de energías renovables, reducción progresiva de emisiones, impulso de la economía circular y un programa exigente de proveedores responsables.

Estas acciones refuerzan su papel como actor clave en la transformación sostenible de la arquitectura y el diseño. La compañía continúa apostando por la innovación como vía para lograr un impacto positivo, desarrollando superficies con uno de los rangos de sílice cristalina más bajos del mercado e incorporando material reciclado en todos sus modelos, con porcentajes que alcanzan hasta el 98%.

Hacia nuevas metas

"El cuarto reconocimiento consecutivo de EcoVadis Gold es, para Neolith, un impulso para seguir avanzando. La compañía continuará trabajando para alcanzar nuevas metas, con la ambición de situarse entre las organizaciones con mayor calificación en sostenibilidad a nivel global", concluye Ceglia.

Con presencia en cerca de 100 países y en plena expansión en América del Norte, Australia, Reino Unido, Europa y China, Neolith reafirma que su compromiso con la sostenibilidad es tan global como su alcance. Este hito refuerza la responsabilidad de la compañía por seguir innovando y ofrecer soluciones que generen un impacto positivo en las personas, el sector y el planeta.