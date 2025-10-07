¿Cómo ha cambiado la cerámica con el gran formato? Los técnicos del sector y el instituto tecnológico analizan las claves

La cerámica de gran formato es una de las últimas revoluciones del sector industrial castellonense. Gracias a sus características, ha permitido incorporar este material en espacios impensables hace unos años, aunque también plantea nuevos retos técnicos y de producción.

Todo ello fue analizado en una jornada conjunta de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) y el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE). La sesión forma parte de la recta final de los preparativos del Congreso del Técnico Cerámico, que celebrará ATC en noviembre.

En la apertura participaron el presidente de ATC, Juan José Montoro, y el presidente de AICE, Juan Vicente Bono.

Innovación y diseño contemporáneo

Las piezas cerámicas de gran formato constituyen una propuesta innovadora que redefine el espacio arquitectónico y el diseño contemporáneo. Ofrecen superficies de gran impacto visual, alta durabilidad y versatilidad, con aplicaciones que van desde el revestimiento interior y exterior hasta el mobiliario, el urbanismo o las fachadas ventiladas.

Durante la jornada se presentaron las últimas innovaciones en producción y soluciones avanzadas para la fabricación cerámica, con especial atención a los procesos optimizados, el control inteligente de calidad y la maquinaria de vanguardia.

Un centenar de asistentes, en su mayoría profesionales del sector, participaron en el encuentro, entre ellos ingenieros, responsables de producción y expertos en automatización y control de procesos.

Retos en la fabricación

Por parte del ITC, intervino la doctora industrial e investigadora del Área de Procesos Industriales, María José Sánchez, quien explicó cómo abordar las problemáticas derivadas de los grandes formatos, ya que requieren ajustes de parámetros y un control exhaustivo para garantizar la máxima calidad.

Cristian Confetti, R&D Laboratory Manager de Siti B&T Group, habló sobre la tecnología para las superficies cerámicas del futuro, seguido de Ramiro Bonaque, CEO de Tekinn, quien presentó una tecnología disruptiva basada en rayos X para detectar defectos y asegurar la calidad del producto final.

Hacia la Industria 5.0

La ponencia "Azulejos de gran formato: automatización y visión de la Industria 5.0 para la excelencia en la producción" corrió a cargo de Sacmi Group, que profundizó en la transición hacia un modelo productivo más humano, donde la interacción persona-máquina es clave.

Posteriormente, Juan José Barreda, CEO de Asitec Group, habló sobre las nuevas tecnologías de transporte para optimizar la producción y reducir costes, mientras que Vicente Alcácer, gerente de Das Tech Solutions, abordó las tecnologías de enmallado para formatos XXL destinados a fachadas ventiladas, un campo de gran interés para la arquitectura contemporánea.

Luca Liga, Area Manager de System Ceramics, retomó el hilo con su presentación "Por qué pensar en grande: el futuro de las placas cerámicas". Subrayó que este formato supone una auténtica disrupción en múltiples aplicaciones, aunque requiere profesionales altamente cualificados en procesado, transporte y colocación.

Finalmente, José Vicente Tomás, CEO de Kerajet, cerró la jornada con la ponencia "Línea digital", recordando que su empresa fue creadora de la tecnología de decoración Inkjet, que revolucionó el sector cerámico castellonense en los años 2000 y que hoy sigue evolucionando en el campo del gran formato.

Próximas sesiones

Las actividades previas del Congreso del Técnico Cerámico continuarán el miércoles, con una jornada centrada en la construcción industrializada y el papel que la cerámica puede desempeñar en este ámbito emergente.