Se enciende la alarma en la cerámica: la producción encadena tres meses seguidos de descensos

Las valoraciones efectuadas por el sector cerámico de Castellón en la reciente edición de la feria Cersaie se confirman con los datos oficiales: la actividad registró un primer semestre favorable, pero en verano se dio un frenazo. El último trimestre será decisivo para saber si el año cerrará con balance positivo.

Caída de la producción

El índice de producción industrial correspondiente al mes de agosto, difundido ayer, muestra un fuerte correctivo para la fabricación de azulejos, al caer un 18,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Hay que remontarse a marzo de 2024 para ver una caída interanual tan brusca. En aquella ocasión fue del 22,8%.

Causas del descenso

Con el resultado de agosto, la principal industria de Castellón encadena tres meses consecutivos de descensos. En junio hubo un retroceso del 3,9%, que se redujo al 1,9% en julio. La gran caída de agosto puede interpretarse como consecuencia del final de las negociaciones sobre aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Después de unos meses de acopio de materiales cerámicos por parte de compradores norteamericanos, a mediados de ese mes se acordó un gravamen final del 15%. Una cifra que el sector considera asumible, pero que ha venido lastrada por la indecisión de compra del cliente estadounidense.

El presidente del grupo Pamesa, Fernando Roig, mencionó en la feria de Bolonia que otro motivo que distorsiona las ventas a ese país es la debilidad del dólar frente al euro, que encarece los productos —como el cerámico— que los americanos compran de otros países.

Perspectivas y acumulado anual

En lo que respecta al acumulado anual, la producción cerámica de Castellón sigue siendo positiva, con un crecimiento del 2,1%. Los empresarios esperan que las buenas sensaciones de Cersaie se traduzcan en nuevos pedidos y estimulen la actividad de cara al cierre del año.

Desde Ascer valoran que agosto "es tradicionalmente un mes malo y el dato de un único mes no se puede tomar como tendencia. El dato más significativo es el acumulado, que recoge un crecimiento del 2,1%, a pesar de un verano con datos negativos. Habrá que esperar a ver cómo avanza el último cuatrimestre". Esta organización, en el último informe de coyuntura de la patronal CEV, prevé que el 2025 "cierre en una situación de estabilidad respecto a 2024 o, en el peor de los casos, con un ligero descenso en las ventas, dependiendo de la evolución del mercado naciona".

Los resultados de la patronal azulejera del primer semestre del año arrojan un crecimiento del negocio del 2,4%, gracias al mercado nacional.