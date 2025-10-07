Porcelanosa da a conocer las fechas de su próxima Muestra Internacional

Las diferentes marcas que forman parte de Porcelanosa Grupo celebran cada año su Muestra Internacional, un evento de referencia en el sector en el que dan a conocer sus últimas novedades y el amplio abanico de opciones que ofrecen a profesionales de la construcción, arquitectos e interioristas.

Se trata de una de las principales actividades de difusión de la multinacional, en la que también se presentan las innovaciones técnicas incorporadas a sus procesos de producción.

Fecha confirmada para la XXXII edición

La edición de 2026 ya tiene fecha. Según confirma Porcelanosa, la XXXII Muestra Internacional se celebrará del 23 de febrero al 6 de marzo, con las instalaciones de Vila-real como epicentro.

Las exposiciones de sus marcas —Porcelanosa, Gamadecor, L’Antic Colonial, Butech, Noken, Krion, Xtone y Xlight— “se renovarán para presentar las últimas novedades en cerámica, materiales naturales, equipamiento para baños y cocinas, y soluciones constructivas avanzadas como fachadas ventiladas y sistemas industrializados”, detallan desde la compañía.

Imagen que anuncia la próxima edición de la muestra. / Mediterráneo

Innovación y sostenibilidad como ejes

La empresa recuerda que la anterior edición “supuso una experiencia inmersiva que visitaron más de 800 profesionales del sector al día”. A falta de varios meses para la nueva cita, Porcelanosa ya ha adelantado que la muestra “apostará por la innovación, la sostenibilidad y las tendencias globales en interiorismo y arquitectura”.

Las propuestas estarán dirigidas tanto al ámbito residencial como al contract y retail, tres líneas estratégicas para la firma.

Diseño, música y gastronomía

Por otro lado, se mantendrá una de las novedades más celebradas de la edición anterior: “los asistentes pudieron disfrutar de una completa propuesta culinaria y una serie de afterworks celebrados en las exposiciones. Una fusión entre diseño, música y gastronomía”.

Proyección internacional

Como es tradición, la Muestra Internacional de Porcelanosa recibirá visitantes de todo el mundo, consolidándose como una de las grandes citas anuales de la arquitectura y el interiorismo.

Además, la compañía mantiene su presencia en otros escenarios internacionales, como la feria Cersaie de Bolonia y los eventos celebrados en sus tiendas repartidas por diferentes países, reforzando así su posición global en el sector del diseño y la innovación cerámica.