El consumo de gas augura una mejora en la producción cerámica para el cierre del año

Después de un primer semestre positivo, la producción cerámica experimentó un bache durante el verano. Agosto fue el tercer mes consecutivo de descensos, con una caída del 18,2%, aunque el acumulado de los primeros ocho meses de 2025 mantenía una evolución favorable del 2,1%.

Con esta coyuntura, el sector estaba a la expectativa de nuevos indicadores para determinar si el trimestre negativo marcaba el inicio de una tendencia bajista o, por el contrario, habría una remontada en el cierre del año.

Incremento del consumo de gas

La primera cifra disponible es positiva. Según los datos del índice de grandes consumidores de gas de Enagás, en septiembre el apartado de construcción —dominado por la fabricación de productos cerámicos— registró un aumento del 8% respecto al mismo mes del año anterior, con 1,7 teravatios hora de gas consumidos.

Fue el segundo sector industrial español que más creció, solo por detrás del textil.

En el cómputo de los últimos doce meses, el incremento del consumo de gas se sitúa en el 1,7%, y junto con el textil y los servicios, la construcción se consolida como uno de los pocos sectores con evolución positiva.

Expectativas del sector

A falta de conocer nuevos datos sobre la coyuntura del azulejo, el informe de Enagás confirma las estimaciones realizadas por varias compañías durante la feria Cersaie.

La incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos —resuelta en agosto—, junto con el impacto de la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza, provocó un descenso de la actividad en verano, una época en la que además es habitual la parada técnica de los hornos.

En cambio, las buenas sensaciones registradas en la feria de Bolonia invitan a pensar en un repunte en el último trimestre del año.

Según la patronal azulejera Ascer, las previsiones apuntan a que “2025 cerrará con estabilidad o, en el peor de los casos, con un ligero descenso en las ventas”, ya que la debilidad de la exportación podría compensarse con el auge del mercado nacional.