Porcelanosa expande su red de tiendas y conquista el corazón de Europa

Desde Vila-real hacia cada vez más rincones del planeta. Una de las señas de identidad de Porcelanosa Grupo es su amplia red de tiendas, donde los clientes pueden conocer de primera mano las características de sus productos y descubrir todas sus posibilidades en cualquier estancia de un hogar o negocio.

Expansión internacional en otoño

El comienzo del otoño ha impulsado la estrategia de internacionalización del grupo, con la apertura de nuevas tiendas en Europa y Estados Unidos.

Entre ellas, destaca la inauguración de la tienda de Bruselas, que supone su entrada por todo lo alto en el mercado belga.

El acto oficial tuvo lugar el 4 de septiembre, con la asistencia de profesionales de la construcción y el diseño, además de representantes de instituciones europeas.

El establecimiento se encuentra en la exclusiva Avenue Louise, en pleno centro de la capital belga. Cuenta con 300 metros cuadrados y, en su inicio, dispone de 15 ambientes integrales que reflejan las últimas tendencias en interiorismo, según detallan desde la compañía.

Con esta apertura, Porcelanosa refuerza su presencia en un mercado estratégico, ya que Bruselas concentra gran parte del poder institucional de la Unión Europea y ofrece un entorno de alto potencial para el diseño y la arquitectura.

Espacio para la experimentación

Uno de los espacios más destacados de la nueva tienda es la biblioteca de materiales, que, junto con el asesoramiento personalizado, ofrece a arquitectos e interioristas la posibilidad de experimentar con texturas y acabados para sus proyectos.

Crecimiento en Estados Unidos y Europa

La expansión continuó también en Estados Unidos, con la apertura de un nuevo establecimiento en Bellevue (Washington) y la reapertura de la tienda de Riverside (California), tras una profunda remodelación adaptada a las últimas tendencias del diseño.

En Europa, la marca inauguró su tienda de Estocolmo (Suecia), con 400 metros cuadrados y 25 ambientes integrales, además de una nueva apertura en Exeter (Inglaterra), con 700 metros cuadrados dedicados a mostrar la oferta completa de las marcas de Porcelanosa.

Décimo aniversario en Nueva York

Este impulso internacional coincide con el décimo aniversario de la emblemática tienda de Porcelanosa en la Quinta Avenida de Nueva York, ubicada en el histórico edificio Commodore Criterion.

El establecimiento de Nueva York celebró su primera década. / Mediterráneo

La celebración, que reunió a 400 invitados, fue una oportunidad para recordar la evolución del espacio y el crecimiento global de la marca.