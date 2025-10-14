Smalticeram Group consolida su liderazgo en innovación cerámica

Smalticeram Group cerró su participación en Cersaie 2025, la feria internacional de cerámica más importante del sector, con resultados que confirman su posicionamiento como referente en innovación para la industria cerámica global.

La compañía presentó en Bolonia su nueva propuesta Essence evolves, progress takes shape, una evolución natural de su filosofía Simply Better, que materializa el compromiso del grupo con la innovación aplicada. El estand, diseñado específicamente para facilitar el encuentro y el diálogo con clientes y colaboradores, se convirtió en un espacio de demostración práctica de las últimas soluciones cerámicas.

Entre las innovaciones destacadas, Smalticeram mostró sus desarrollos en tintas y colas digitales water-based, una tecnología que reduce significativamente las emisiones de carbono y minimiza los olores durante el proceso productivo. Además, la compañía presentó sus avances en texturas y volúmenes mediante granillas de alto rendimiento y esmaltes digitales que abren nuevas posibilidades creativas para los fabricantes.

"Esta puesta en escena nos permitió mostrar nuestro enfoque de innovación como algo tangible y directamente aplicable para los principales fabricantes de baldosas cerámicas a nivel mundial", explica Juan Antonio Álvarez, director de marketing y comunicación de Smalticeram. "Nuestro objetivo fundamental es transformar la I+D en valor real y aplicable para nuestros clientes".

Expansión internacional y nuevos mercados

La feria confirmó el creciente interés de mercados estratégicos para el grupo, con una destacada presencia de clientes procedentes de Sudamérica, Sudeste Asiático, Asia Oriental y Norte de África. Especialmente significativa fue la participación de empresas turcas, coincidiendo con la reciente apertura de la filial del grupo en Eskişehir.

Esta nueva sede en Turquía representa un hito importante en la estrategia de expansión internacional de Smalticeram, permitiendo mejorar la capilaridad del servicio, reducir los tiempos de respuesta y acelerar el desarrollo de proyectos conjuntos con los fabricantes del mercado otomano.

Un momento de crecimiento consolidado

La adquisición de Vernís, anunciada una semana antes del inicio de Cersaie, ha reforzado la percepción positiva sobre la trayectoria del grupo. Esta operación amplía las capacidades productivas del Grupo desde Onda, consolidando su posición en el mercado.

El director general de Smalticeram España, Fernando Tomás, destaca que "las perspectivas de crecimiento y los buenos resultados de la filial española ponen de manifiesto que el posicionamiento Simply Better es más que un eslogan, es una cultura de progreso constante que impregna toda nuestra organización".

25 años de innovación continua

Este 2025 marca además un momento especial para la compañía, que celebra su 25º aniversario. Un cuarto de siglo en el que Smalticeram ha evolucionado desde sus inicios hasta convertirse en un socio imprescindible para la industria cerámica internacional, manteniendo siempre el foco en la escucha activa de las necesidades del cliente, la eficiencia productiva y el desarrollo de materiales con las más altas prestaciones técnicas.

La participación en Cersaie 2025 además de presentar las últimas innovaciones del grupo, también sirvió para reafirmar su compromiso con una industria cerámica más sostenible, eficiente y creativa, valores que seguirán guiando la estrategia de la compañía en los próximos años.

