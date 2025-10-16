Silvestre Segarra (Porcelanosa) estará en la apertura de Qualicer 2026
Es el vicepresidente ejecutivo y CEO de la compañía
La demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha dado a conocer uno de los nombres que participarán en la próxima edición de Qualicer, el congreso dedicado a la calidad cerámica.
La mesa de debate de la primera jornada, a celebrar el 10 de junio de 2026, tendrá como título La Globalización de la Calidad Cerámica y contará con la participación de uno de los nombres más importantes del sector. Se trata de Silvestre Segarra Segarra, vicepresidente ejecutivo y CEO de Porcelanosa, una multinacional con sede en Vila-real, que tiene más de medio siglo de trayectoria y presencia en prácticamente todo el mundo.
Apoyo del sector y primera presentación
El avance de esta participación se ha dado a conocer mediante la entrega de la carpeta roja de congresista. Segarra estuvo acompañado de Matías Martínez, director del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón y de su laboratorio cerámico; Mariano Hernández, presidente del Colegio; Javier Rodríguez Ejerique, secretario de Qualicer; y Jorge Fabregat Cid, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Porcelanosa y miembro del Comité Técnico Internacional de Qualicer.
Esta participación supone un respaldo a la iniciativa de los ingenieros, que anunciaron su intención de organizar el congreso en solitario los días 10 y 11 de junio, al margen de la Cámara de Comercio de Castellón. Desde el comienzo de Qualicer, ambas organizaciones habían colaborado en esta iniciativa, que arrancó en 1990 y se celebra cada dos años.
Discrepancias con la Cámara de Comercio
Este anuncio fue seguido de una comunicación de la Cámara, en la que aseguraron que el congreso se haría en mayo, y mencionaron que el Colegio de Ingenieros "no tiene capacidad económica ni técnica para poder organizar de forma autónoma el congreso". Añadieron que la institución dispone del "apoyo de las administraciones públicas, entidades financieras, patrocinadores e instalaciones adecuadas". Por ello, insisten en celebrarlo en mayo y "tender la mano al Colegio de Ingenieros para que se unan a nuestra propuesta".
También hay fricciones por el uso de la marca Qualicer, que el Colegio de Ingenieros tiene registrada a su institución.
Preocupación institucional
La situación de enfrentamiento ante este congreso preocupa a instituciones vinculadas, como la Diputación y la Generalitat, que esperan que haya un acuerdo final entre las dos partes para recuperar la unidad. Mientras tanto, el comité técnico sigue anunciando nuevas incorporaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa cerámica de Castellón presenta concurso de acreedores
- La propietaria de Keraben toma medidas en Castellón tras descender el beneficio un 40%
- La crisis acaba con 12 empresas de la cerámica en Castellón: estas son las previsiones para el 2025
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- India vuelve a entrar en el sector cerámico europeo tras comprar una firma de Castellón
- Abre una nueva mina para la industria cerámica de Castellón
- El grupo Pamesa crece con la compra de una conocida empresa
- Se enciende la alarma en la cerámica: la producción encadena tres meses seguidos de descensos