Silvestre Segarra (Porcelanosa) estará en la apertura de Qualicer 2026

La demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana ha dado a conocer uno de los nombres que participarán en la próxima edición de Qualicer, el congreso dedicado a la calidad cerámica.

La mesa de debate de la primera jornada, a celebrar el 10 de junio de 2026, tendrá como título La Globalización de la Calidad Cerámica y contará con la participación de uno de los nombres más importantes del sector. Se trata de Silvestre Segarra Segarra, vicepresidente ejecutivo y CEO de Porcelanosa, una multinacional con sede en Vila-real, que tiene más de medio siglo de trayectoria y presencia en prácticamente todo el mundo.

Apoyo del sector y primera presentación

El avance de esta participación se ha dado a conocer mediante la entrega de la carpeta roja de congresista. Segarra estuvo acompañado de Matías Martínez, director del Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón y de su laboratorio cerámico; Mariano Hernández, presidente del Colegio; Javier Rodríguez Ejerique, secretario de Qualicer; y Jorge Fabregat Cid, responsable de Calidad y Medio Ambiente de Porcelanosa y miembro del Comité Técnico Internacional de Qualicer.

Esta participación supone un respaldo a la iniciativa de los ingenieros, que anunciaron su intención de organizar el congreso en solitario los días 10 y 11 de junio, al margen de la Cámara de Comercio de Castellón. Desde el comienzo de Qualicer, ambas organizaciones habían colaborado en esta iniciativa, que arrancó en 1990 y se celebra cada dos años.

Discrepancias con la Cámara de Comercio

Este anuncio fue seguido de una comunicación de la Cámara, en la que aseguraron que el congreso se haría en mayo, y mencionaron que el Colegio de Ingenieros "no tiene capacidad económica ni técnica para poder organizar de forma autónoma el congreso". Añadieron que la institución dispone del "apoyo de las administraciones públicas, entidades financieras, patrocinadores e instalaciones adecuadas". Por ello, insisten en celebrarlo en mayo y "tender la mano al Colegio de Ingenieros para que se unan a nuestra propuesta".

También hay fricciones por el uso de la marca Qualicer, que el Colegio de Ingenieros tiene registrada a su institución.

Preocupación institucional

La situación de enfrentamiento ante este congreso preocupa a instituciones vinculadas, como la Diputación y la Generalitat, que esperan que haya un acuerdo final entre las dos partes para recuperar la unidad. Mientras tanto, el comité técnico sigue anunciando nuevas incorporaciones.