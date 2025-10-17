Pamesa anuncia las fechas y el lema de su próxima Cerámica Experience

El principal grupo del sector azulejero europeo, Pamesa, ha dado a conocer las fechas de su próximo evento promocional, Cerámica Experience. Una cita que se localizará en los expositores de sus diferentes firmas y que, según señala la compañía, "volverá a posicionarse como el gran punto de encuentro para arquitectos, interioristas y profesionales del diseño".

El calendario para esta convocatoria es del 23 al 27 de febrero. Se trata de la quinta edición de esta cita, que tiene como gran novedad la expansión a ocho marcas diferentes. A las participantes en las ocasiones anteriores —Pamesa, Geotiles, Ecoceramic, Prissmacer, Navarti, Tau y Ascale— se incorpora ahora Natucer, después de haberse cerrado la compra de esta empresa especializada en cerámica extrusionada y pequeño formato.

Novedades y lema de la edición

Durante cinco días, todas las marcas "presentarán nuevas colecciones, materiales y tendencias que marcarán el camino del diseño y la arquitectura en los próximos años", añaden desde el grupo. Además, Pamesa difunde que el lema de esta ocasión será Una semana para brillar. "La innovación, la estética y la creatividad se unen para inspirar nuevas formas de entender el espacio y los materiales, con la visión de seguir impulsando la cerámica hacia el futuro", incidieron.

La edición anterior, celebrada a finales de febrero y comienzos de marzo, contó con la asistencia de unas 10.000 personas.

Cerámica Night Experience en el Roig Arena

Uno de los momentos más destacados de este evento es la Cerámica Night Experience, en la que Pamesa reúne a clientes y profesionales del sector. En ediciones anteriores, el escenario fue el Estadio de la Cerámica. En esta ocasión, la ubicación será el Roig Arena de València, recientemente inaugurado y que, en sus pocos meses de funcionamiento, ya se ha convertido en uno de los espacios más relevantes de la capital valenciana, con la celebración de conciertos y actividades deportivas.

El presidente del grupo, Fernando Roig, destacó que esta localización supone un ejemplo de las posibilidades de la cerámica en la arquitectura y las obras emblemáticas. La piel de este edificio ha sido recubierta con piezas cerámicas de Pamesa.