Una firma de la cerámica de Castellón concederá 5.000 euros de premio al mejor proyecto internacional

La cerámica es uno de los materiales de construcción más empleados en Europa y en buena parte del mundo. En los últimos tiempos ha ampliado su radio de acción, lo que ha despertado un creciente interés entre profesionales de la arquitectura.

Dentro de esta tendencia, algunas empresas del sector han impulsado galardones para reconocer el talento creativo de quienes integran la cerámica en sus proyectos. Una de ellas es APE Grupo, que ha puesto en marcha la tercera edición de sus premios internacionales, cuya convocatoria está abierta hasta el 14 de noviembre y cuenta con una dotación de 5.000 euros.

Premios con sello global

Entre las condiciones para optar al galardón figura el uso destacado de materiales de APE Grupo o de alguna de sus marcas —APE, Carmen, Xlining o Ilbagno— en los proyectos presentados.

El jurado está integrado por reconocidos profesionales: la presidencia recae en el estudio barcelonés Peris+Toral Arquitectes, reciente ganador del RIBA International Prize 2024 y del Premio de Arquitectura Española del CSCAE. Le acompañan como vocales el arquitecto y editor Fernando Márquez Cecilia, cofundador de El Croquis; y la arquitecta Susana Babiloni, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón.

Ganadores de los premios APE de arquitectura en 2024. / Mediterráneo

Obras y categorías

Los aspirantes pueden presentar proyectos de nueva planta, rehabilitaciones o reformas, así como espacios específicos que formen parte de un conjunto construido. También se aceptan montajes efímeros, ampliando el abanico de posibilidades para los participantes.

Proyección internacional

La edición anterior otorgó el primer premio al estudio checo OOOOX, por su "sutil integración entre paisaje, arquitectura y cerámica" en el proyecto Villa Amonita Lanzarote. Además, se concedió una mención de honor al restaurante Caruso en Santo Domingo, obra del estudio Arquimilio.

En apenas dos años, los jurados han recibido propuestas llegadas desde la República Checa, República Dominicana, Rumanía, Filipinas, Costa Rica, Bielorrusia, Francia o España, entre otros países. Un reflejo claro del carácter internacional de los premios APE.

Más iniciativas

No es esta la única propuesta de la compañía castellonense para reforzar los lazos entre arquitectura y cerámica. También desarrolla el ciclo de conferencias Ágora, que ha contado con figuras como Emilio Tuñón, Iñaki Ábalos, Patxi Mangado, Benedetta Tagliabue o Rafael de la Hoz.

Asimismo, APE Grupo publica el informe anual The New Habitat, que analiza las principales tendencias del hogar y los cambios en los estilos de vida contemporáneos.