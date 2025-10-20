La UJI y AICE refuerzan su vínculo para la innovación en cerámica

La Universitat Jaume I (UJI) y la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE) mantienen una larga colaboración que tiene como principal resultado la actividad del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). El convenio que regula esta relación fue firmado el 17 de julio de 2024, y ahora se ha rubricado una adenda para reforzar la vertiente investigadora, con la creación de un nuevo laboratorio conjunto denominado GEA (Grup d’Enginyeria Ambiental).

Un laboratorio para la investigación ambiental

El objetivo de este espacio es "colaborar en el desarrollo de actividades de investigación e innovación dentro de las líneas de trabajo establecidas en este laboratorio, que favorezcan la transferencia e intercambio de conocimiento", explican ambas instituciones.

El laboratorio GEA se enmarca en un entorno científico e innovador, en el que las dos entidades cooperan y comparten personal científico-técnico altamente cualificado, infraestructuras de investigación y medios tecnológicos avanzados.

Transferencia de conocimiento e innovación

El nuevo laboratorio permitirá impulsar proyectos conjuntos de innovación e investigación en el ámbito de la Ingeniería Ambiental, con la posibilidad de firmar acuerdos con terceros que favorezcan la transferencia tecnológica hacia el sector industrial.

Además, UJI y AICE colaborarán en la organización de jornadas, conferencias y actividades formativas, con el propósito de difundir los resultados de sus estudios y formar al personal científico y técnico. Para coordinar estas iniciativas, se constituirá un comité técnico conjunto encargado de supervisar su evolución.

Fomento del Doctorado Industrial

Una de las principales líneas de actuación será la promoción de tesis de Doctorado Industrial. Dentro de este marco ya se ha presentado la investigación titulada Modelización, simulación y control industrial del tamaño final durante el proceso de fabricación de baldosas de gres porcelánico. Actualmente, se desarrollan cuatro tesis doctorales en el marco de este convenio, un instrumento clave para conectar el ámbito académico con el tejido productivo y favorecer la integración de nuevos doctores en las empresas.