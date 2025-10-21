Una historia interminable para la cerámica: la esperada subasta de la cogeneración sigue sin fecha clara

El congreso de la industria cogeneradora no logró despejar la gran incógnita que inquieta al sector desde hace años: la fecha concreta de la nueva subasta de cogeneración. Un calendario del que dependen numerosas empresas en toda España, entre ellas una parte importante del tejido cerámico de Castellón.

Un sistema clave para la competitividad

La cogeneración consiste en aprovechar el calor residual generado por procesos industriales —como la fabricación de azulejos y baldosas— para transformarlo en electricidad que puede verterse a la red. Este sistema contribuye a la competitividad de las fábricas, al permitirles recibir retribuciones por la energía producida.

Sin embargo, la normativa que regula este modelo es compleja y lleva años paralizada, a la espera de la convocatoria de una nueva subasta de energía. De ella dependen importantes inversiones y la continuidad de varias plantas.

Expectación y retrasos

El director general de Política Energética y Minas, Manuel García, aseguró durante el congreso el "compromiso" de celebrar las primeras subastas pronto, "el año que viene, en todo caso siempre en el primer semestre".

Sin embargo, el presidente de la asociación Acogen, José Ignacio Castillo, recordó que "fue en 2021 cuando la entonces secretaria de Estado de Energía —y hoy vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— anunció la convocatoria de las subastas. Cuatro años después, seguimos esperando".

Fuera de nuestras fronteras, la cogeneración es un elemento esencial en la estrategia de reindustrialización de Europa: produce el 12% de la electricidad en la Unión Europea y el 15% a nivel mundial. "España no puede quedarse atrás", reclamó José Ignacio Castillo. "Ya hay 82 empresas dispuestas a invertir 1.300 millones de euros en 1.224 MW de nueva potencia. Son proyectos que esperan únicamente que el Gobierno dé luz verde al nuevo marco de inversión", señaló.

Reindustrializar y mantener empleo

Para el presidente de Acogen, el objetivo pasa por fortalecer la base industrial del país, mantener los puestos de trabajo y generar valor en el territorio. "Apelamos al Gobierno a actuar con la misma determinación que demuestran las empresas cada día", concluyó.

Petición de un marco estable

Por su parte, Julio Artiñano, presidente de Cogen España, insistió en que "las empresas necesitan un marco previsible, con reglas claras, similares a sus homónimos europeos y que no vuelvan a recetas del pasado como el autoconsumo, que coarta opciones de mercado sin aportar más competitividad".