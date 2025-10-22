Los sueldos en la cerámica podrían subir antes del nuevo convenio: este es el motivo

La maquinaria del nuevo convenio para la industria cerámica ya está en marcha. Recientemente, se celebró la constitución de la mesa negociadora, y está previsto que el día 28 se proceda con la primera reunión. Los anteriores convenios fueron complicados, por la distancia entre la parte empresarial y los sindicatos, y se espera que el nuevo siga la misma senda.

Un convenio vigente hasta final de año

Las condiciones actuales se firmaron en verano, con efecto retroactivo al 1 de enero y vigencia hasta el 31 de diciembre. Fue un pacto de mínimos, a la espera de resolverse uno de los asuntos más controvertidos de los últimos tiempos en materia laboral: la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas. El Congreso tumbó este cambio, por lo que desaparece este elemento de choque entre las partes.

Contexto económico y prudencia empresarial

Pese a ello, la patronal del azulejo, Ascer, advierte de la "gran incertidumbre comercial influida por la actual situación geopolítica, con un contexto de ligero crecimiento en la producción, aunque en el último trimestre se vienen produciendo reducciones consecutivas de la producción y del empleo que invitan a la prudencia en la negociación".

No es esta la única incertidumbre que se cierne sobre las condiciones laborales del sector. Hay otra duda relacionada con el incremento de la inflación. El IPC interanual se encuentra ahora en el 3%, el mismo porcentaje de la subida salarial prevista para 2025. Si el coste de la vida aumenta en los próximos meses, se aplicaría un incremento adicional de hasta un 1%, tal y como recoge el acuerdo firmado.

Revisión salarial en función del IPC

El responsable de la Federación de Industria de UGT Castellón, Javier Ferreres, detalla que la solución a este enigma se conocerá "a mediados de enero, cuando salga el dato definitivo del IPC". Si la tasa supera ese 3%, "se tendrá que hacer una revisión de las tablas salariales", aunque advierte de que el incremento "no tiene efecto retroactivo, sino que entraría en vigor a partir del 1 de enero", y hasta que se apruebe el próximo convenio.

Por otro lado, esta mejora también sería un punto de partida para la nueva negociación: las propuestas de subida no se harían en función de la mejora del 3% pactada en julio, sino sobre el montante definitivo de 2025, una vez aplicado el IPC.

Trámites administrativos y aplicación de mejoras

Además del incremento salarial, las empresas deberán afrontar la vertiente burocrática. "Las nuevas tablas salariales deben remitirse a la autoridad, y posteriormente aparecer publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana", explica Ferreres. Como ya ocurrió en convenios anteriores, algunas empresas aplican las mejoras de forma inmediata, aunque existe un margen temporal marcado por la publicación oficial y su entrada en vigor.

Otros convenios pendientes

Una situación similar se da en el convenio del metal, que concluye el 31 de diciembre. La subida salarial de 2025 es del 3%, con posibilidad de adaptación si la inflación es superior. En cambio, la hostelería no contempla esa opción: su mejora para este año es del 3,5%, sin ajustes por IPC. Lo mismo ocurre con el transporte de mercancías por carretera, que ya calienta motores para volver a sentarse a la mesa.