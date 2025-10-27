La Escola de Ceràmica de l'Alcora presenta dos nuevos másteres en su 20 aniversario

La Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL) hizo coincidir el inicio del curso académico con las celebraciones del 20 aniversario de este centro, que ofrece una formación especializada en las diferentes facetas vinculadas a la principal industria de la provincia.

El acto estuvo presidido por el director de la ESCAL, Isaac Nebot; el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; el presidente de la patronal azulejera Ascer, Ismael García; y la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), Fani Blanch. El catedrático Guillermo Monrós fue el encargado de impartir la conferencia inaugural del curso, dedicada a Los pigmentos y el color en la Real Fábrica de l’Alcora, una ponencia que conectó la tradición histórica con la innovación tecnológica en el ámbito cerámico.

De seis docentes a un referente en formación e innovación

El director de la ESCAL repasó los hitos más destacados de la historia del centro, desde su fundación en 2005 con apenas seis docentes y 28 alumnos, hasta su consolidación actual como referente en la formación cerámica superior y en la aplicación de tecnologías digitales al diseño y la producción.

También destacó las colaboraciones estratégicas con empresas como Torrecid, Cretaprint, Sacmi, Smalticeram y Vidres, que han permitido al alumnado trabajar con equipamiento industrial real y participar en programas de becas y mentoría.

Nuevos másteres y relevo generacional

El director anunció además el desarrollo de dos nuevos másteres en el ámbito artístico y científico-tecnológico, que reforzarán la posición de la ESCAL como centro de referencia en innovación y conocimiento aplicado.

Asimismo, subrayó la importancia de atraer a nuevas generaciones al sector, impulsando la formación y el relevo generacional en un ámbito que constituye uno de los motores económicos y culturales de la provincia.

Una mirada optimista hacia el futuro

El acto concluyó con un mensaje de optimismo y unidad: la ESCAL mira al futuro con la ilusión de seguir formando profesionales que mantengan viva la pasión por la cerámica y proyecten el nombre de l'Alcora en el mundo.

