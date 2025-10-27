El ITC presenta en Galicia sus soluciones para regenerar el agua de la industria cerámica

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) tiene entre sus principales líneas de investigación la mejora de la sostenibilidad en la industria. Desde hace años, esta institución lidera una serie de proyectos que fueron desgranados recientemente en A Coruña.

El ITC coordina un ecosistema de innovación para el sector del agua, con ámbito nacional, en el que participan distintos centros y entidades. Entre ellos, el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), que fue el anfitrión de una jornada en la que también participó la empresa Facsa, del grupo castellonense Nealis.

Proyectos de reutilización y gestión eficiente del agua

Uno de los proyectos detallados por el ITC es Aqua2Val, en el que participan siete institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de mejorar la gestión hídrica en sectores industriales estratégicos con elevado consumo de agua y generación de aguas residuales. Se buscan "soluciones novedosas e ir más allá de la normativa vigente con el fin de fomentar la economía circular y la sostenibilidad de sectores productivos como el cerámico, el químico, el metalúrgico, el textil, el de la cosmética, el del plástico, el de la curtición y la industria del agua", detalla el ITC.

Otro de los trabajos presentados es el Life Rewaincer, que analiza nuevos modelos para la aplicación y uso de agua regenerada en entornos industriales del sector cerámico. Coordinado por Facsa, cuenta con la participación del ITC y de la asociación de investigación de las industrias cerámicas S.A. Minera Catalano-Aragonesa.

Uso de aguas regeneradas y reducción del estrés hídrico

El punto central de esta investigación pasa por reducir la extracción de agua dulce de los acuíferos de Castellón y, por tanto, disminuir su estrés hídrico mediante el uso de agua residual urbana regenerada con tecnologías de membranas. Una planta demostrativa a escala industrial permitirá obtener agua regenerada a partir de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Cabanes.

La jornada celebrada en Galicia puso de manifiesto "la viabilidad técnica y económica de la reutilización y el tratamiento inteligente del agua", mencionan desde el ITC.