Estudiantes de arquitectura renovarán con cerámica la plaza de un pueblo de Castellón

La Diputación de Castellón convoca cada año un concurso que persigue un doble objetivo: regenerar enclaves urbanos de la provincia, especialmente en municipios pequeños, y mostrar las infinitas posibilidades del material cerámico.

El certamen, conocido como CRU (Concurso Cerámico de Regeneración Urbana), cuenta con diferentes categorías. Una de ellas está dirigida a estudiantes de arquitectura. La institución provincial escoge un espacio para que los interesados presenten sus propuestas. Además, en esta edición hay una novedad: el desarrollo de los trabajos se integra en las propias asignaturas de las cátedras cerámicas y proyectos de arquitectura de la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante y la Universitat de Barcelona.

La Plaza de España de Sant Jordi, protagonista de esta edición

En esta ocasión, el recinto elegido es la céntrica Plaza de España de Sant Jordi, en el Baix Maestrat. Un lugar que, según la Diputación, es propicio "para poner en valor los usos cerámicos y aplicar toda su versatilidad".

El diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, afirma que es "un orgullo haber conseguido que un proyecto tan consolidado ya como es el CRU haya logrado entrar en la formación universitaria y plantear así a los futuros arquitectos proyectos para trabajar con la cerámica y que pongan en valor espacios urbanos de nuestra provincia".

Pallarés añade que, con el CRU[E], modalidad estudiantil que se desarrolla de forma paralela y complementaria al Concurso Cerámico de Regeneración Urbana, "miramos hacia el futuro y por ello apostamos por las nuevas generaciones de profesionales para que comiencen a contar con la cerámica y sea parte protagonista en sus trabajos".

Fomentar el uso del material cerámico

Mediante este apartado centrado en los estudiantes se pretende inculcar a los futuros profesionales las características y ventajas de la cerámica, para fomentar su uso y las propiedades que la hacen singular respecto a otros materiales.

En esta novena edición, se elegirán dos propuestas ganadoras, en función de su calidad arquitectónica, adecuación a los fines, utilidad, accesibilidad y sostenibilidad, que utilicen la cerámica como material principal. Cada uno de los dos premios tiene una dotación de 1.000 euros. Además, los ganadores asistirán a la gala CRU, donde se dan cita reconocidos arquitectos y destacados nombres del sector cerámico.

Los alumnos visitan el espacio donde diseñarán sus proyectos

Como paso previo, un grupo de alumnos de las tres universidades que han incluido esta propuesta en sus programas ya ha visitado el entorno donde desarrollarán sus ideas de uso cerámico en el espacio público.

Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 27 de febrero de 2026. En breve se lanzarán las bases para la otra categoría del CRU, en la que los municipios presentan sus proyectos para mejorar espacios urbanos mediante el uso de cerámica.