Convenio de la cerámica: la patronal propone una mejora limitada de salarios y los sindicatos piden el IPC más el 1%

Tras la reciente constitución de la comisión negociadora, la primera reunión para acordar el nuevo convenio de la industria cerámica de la Comunitat Valenciana ya ha desvelado la postura de ambas partes.

Por ahora, en lo único en lo que existe un claro acuerdo entre la patronal Ascer y los sindicatos CCOO y UGT es en la necesidad de que la próxima firma tenga una vigencia de varios años, a ser posible un mínimo de tres. Desde la pandemia, prácticamente se ha optado por convenios anuales, lo que ha generado un enorme desgaste para los equipos negociadores.

Posiciones iniciales

Los sindicatos ya han detallado los puntos de su plataforma negociadora y, a diferencia de las ocasiones anteriores, la patronal también ha realizado sugerencias.

Según detalla Jordi Riera, del área de Hábitat de CCOO, "ha sido una grata sorpresa conocer sus pretensiones, lo que ayuda a agilizar las negociaciones". Eso sí, precisa que el contenido no les agrada tanto: "supone congelar antigüedades y eliminar derechos como el plus de toxicidad y peligrosidad", apunta. "La postura de ellos es hablar de aumento de costes e inestabilidad", añade.

Según comunica Ascer, la paronal "ha hecho entrega de un texto íntegro del actual convenio con las modificaciones que considera necesarias". Sobre las ideas transmitidas por los sindicatos, "a falta de una valoración económica detallada de cada petición y de su impacto global, Ascer considera, y así se lo ha manifestado a los representantes de los trabajadores, que la extensa relación de peticiones no se corresponde con la voluntad declarada de una negociación rápida en el tiempo que permita a los trabajadores una pronta mejora salarial, de cara al próximo año".

En cuanto a los salarios, Riera menciona que Ascer propone una mejora de sueldos del 2% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1% en 2028. El incremento del convenio de este año, todavía vigente, es del 3%. Un porcentaje que iguala a la inflación interanual de septiembre, por lo que, si sube de aquí a final de año, se deberá incluir un aumento adicional, equivalente al incremento del IPC, con un tope de hasta un 1%, que se aplicaría a partir del 1 de enero y hasta que entre en vigor el futuro pacto laboral.

Peticiones sindicales

Por parte de los sindicatos, Javier Ferreres, de FICA-UGT, menciona que el objetivo es una subida de salarios del IPC más un 1%. "De esta forma se asegura la recuperación de poder adquisitivo por parte de los trabajadores", comenta.

CCOO y UGT también solicitan que todos los empleados que trabajen en fines de semana o festivos reciban un plus salarial de 60 euros los sábados, 70 euros los domingos y 80 los festivos.

En cuanto a la jornada laboral, los sindicatos proponen una reducción progresiva de las horas anuales de trabajo. En estos momentos está fijada en 1.768 horas, y pretenden disminuir esta cifra en ocho horas cada año, de modo que en 2028 la jornada anual se situaría en 1.744 horas.

Renovación generacional

Otros elementos son el fomento de los contratos de relevo, "para favorecer la renovación generacional en las plantillas de las azulejeras", comenta Ferreres.

Desde CCOO, Riera advierte del "envejecimiento" del personal de la cerámica, por lo que considera que estas propuestas sindicales "no son ninguna barbaridad y hay que atraer a gente nueva con otras maneras de organizar el trabajo".

En unos días, volverán a sentarse las partes para debatir al detalle sus respectivas propuestas.