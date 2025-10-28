Francia y Reino Unido alivian la caída de la exportación cerámica en agosto

Las tensiones mantenidas durante este año por la voluntad de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos europeos han tenido consecuencias negativas para la economía de Castellón. Tal y como ya publicó Mediterráneo, en agosto el conjunto de las exportaciones provinciales cayó un 40% en ese país, un descenso que también afectó a la industria cerámica.

El país comandado por Donald Trump compró azulejos españoles por valor de 30,4 millones de euros, lo que supone un retroceso del 13% respecto al mismo periodo del año anterior. Desde el sector se ha explicado en diferentes ocasiones que en las semanas previas hubo acopio de materiales, ante la posibilidad de que los nuevos aranceles fueran más abultados que el 15% acordado finalmente entre el presidente norteamericano y la Unión Europea.

Caídas en mercados clave y repunte en otros países europeos

Este mal dato de Estados Unidos contribuyó a que las ventas globales de cerámica española en agosto retrocedieran un 4,71%, con un importe total de 240,61 millones de euros. También hubo caídas en Alemania (-15,3%) o Israel, que se mantiene en la cuarta posición entre los compradores del Tile of Spain, pero con unas ventas que retrocedieron un 26%.

El alivio a este panorama lo aportan dos países que han revertido su tendencia negativa de los últimos años. Francia, segundo cliente, registró un aumento del 5,4%, con compras por 19,65 millones de euros. Por su parte, Reino Unido, tercer destino, experimentó un incremento del 14,5%, alcanzando 16,88 millones de euros.

Estabilidad en el acumulado anual

Si se observan las cifras acumuladas de enero a agosto, las exportaciones azulejeras se mantienen prácticamente iguales que en los ocho primeros meses de 2024, con 2.393,13 millones de euros, apenas un 0,09% más.

El balance adverso de agosto ya se anticipaba durante la feria de Cersaie (Bolonia). El sector espera recuperar el ritmo en la recta final del año, con perspectivas más favorables y la vista puesta en cerrar un ejercicio convulso con resultados positivos.

Mercados con evolución dispar

En lo que respecta a los principales mercados, el acumulado de Estados Unidos hasta agosto sigue siendo positivo, con un aumento del 6,03%. En cambio, Francia continúa en números rojos, al bajar un 8,08%, aunque el dato de agosto podría marcar un punto de inflexión. Donde sí parece consolidarse la recuperación es en Reino Unido, que avanza un 3,14%.

Asimismo, Marruecos e Israel crecen un 18%, y Portugal muestra también un panorama positivo, con una mejora superior al 6%.

La demanda interna aporta optimismo

A todos estos factores se suma el mercado nacional, donde el repunte de la construcción de nuevas viviendas y reformas hace pensar que la producción cerrará el año en positivo.