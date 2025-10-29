El conflicto del congreso Qualicer, a punto de resolverse: las dos partes enfrentadas ultiman un pacto

El sector cerámico de Castellón no contará el año que viene con la feria Cevisama como evento independiente, tras la decisión de desconvocar la cita del mes de febrero y mantener la marca como un añadido de la feria Habitat de Valencia. Y un evento que iba ligado a Cevisama también ha estado en peligro.

El congreso dedicado a la calidad en la industria azulejera, Qualicer, ha sido objeto de una pugna entre las dos instituciones encargadas de su organización, el Colegio de Ingenieros de Castellón y la Cámara de Comercio. Tanto fue así que a finales de septiembre estalló el divorcio: los ingenieros indicaron que iban a celebrar el congreso en solitario el próximo mes de junio, y la Cámara dio a conocer que iban a organizar este evento en mayo, con la misma marca, y recordando que la otra parte en conflicto no dispone de la capacidad suficiente para afrontar un acto de estas características.

Desencuentro por el congreso Qualicer

Desde entonces se ha logrado rebajar la tensión, y se han mantenido contactos discretos para reconstruir los puentes. Las dos entidades ya cierran los flecos para un acuerdo que permita celebrar Qualicer 2026 con las garantías necesarias. Y, como en las 18 ediciones anteriores (el congreso se celebra cada dos años) con la contribución de la Cámara y los ingenieros.

Según ha podido conocer Mediterráneo, el cierre de las negociaciones y el anuncio del pacto se llevarán a cabo en los próximos días. En las últimas semanas se han limado asperezas, ante la evidencia de que un acto de estas características no podía salir adelante sin la contribución de las dos entidades que lo han hecho evolucionar desde sus inicios, en 1990.

La clave de la propiedad de la marca

Uno de los asuntos que forma parte de este acuerdo es la propiedad de la marca Qualicer. Desde la demarcación provincial del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana expresaron que el registro se hizo de manera exclusiva por parte de su colectivo.

La postura de la Cámara pasaba por el acuerdo de colaboración firmado en 2017, que marcaba las parcelas de organización correspondientes a las dos partes. Los ingenieros querían hacer modificaciones, pero desde la entidad cameral consideraron que la prioridad era la organización de Qualicer 2026, para pasar a debatir los cambios con posterioridad.

Mediación y nuevas ideas para el congreso

Las negociaciones para resolver esta ruptura del pasado mes han ayudado a trabajar en nuevas ideas que se plasmarán en la próxima edición, mencionan fuentes implicadas en este diálogo mantenido para salvar in extremis una cita clave para la imagen de la industria cerámica de Castellón. De momento no se saben las fechas definitivas.

Instituciones que respaldan la celebración del congreso, como la Diputación y la Conselleria de Industria e Innovación, expusieron su preocupación por este conflicto. En algunos momentos se han mantenido contactos para mediar entre las partes, mientras que la Generalitat expuso su convencimiento de que la situación ""se va a reconducir a través del diálogo"".

En las últimas semanas se ha seguido avanzando en la adhesión de personalidades del sector a las diferentes ponencias y mesas redondas de Qualicer. Una de ellas fue la del vicepresidente ejecutivo y CEO de Porcelanosa, Silvestre Segarra, que estará en una mesa redonda de la jornada inaugural dedicada a la globalización de la calidad cerámica.