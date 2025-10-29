Una veterana empresa del clúster cerámico de Castellón se reestructura: estos son los cambios

El clúster cerámico de Castellón no solo está compuesto por empresas fabricantes de azulejos y baldosas, sino que incluye un amplio conjunto de firmas dedicadas a proporcionar productos esenciales para el sector. Entre ellas destacan las compañías de esmaltes y colores.

Una de las empresas veteranas en este ámbito es Zschimmer & Schwarz España, que aterrizó en 1998 en Vila-real y que, desde entonces, se ha dedicado a la producción de auxiliares químicos para la industria cerámica de Castellón. Con el tiempo, esta línea se ha consolidado con el desarrollo de tintas digitales para otros sectores, como el textil. Además, ha diversificado su actividad con soluciones químicas para especialidades industriales y productos destinados al cuidado personal, la limpieza, el cuero y las fibras y textiles.

Reestructuración y nuevo liderazgo

Actualmente, la empresa lleva a cabo una reestructuración que modifica el organigrama de sus máximos responsables. La intención es "reforzar aún más la eficiencia y la capacidad de decisión a nivel local", apunta la compañía.

Desde este mes de octubre, Daniel Sardina, anteriormente director de Contabilidad Financiera y Control, asume el cargo de director general de Zschimmer & Schwarz España. "Este cambio forma parte de un proceso de alineación organizativa a nivel de todo el grupo destinado a potenciar la gestión local, mejorar la colaboración entre las divisiones comerciales y garantizar un crecimiento sostenible en el mercado español", afirman desde la mercantil.

Daniel Sardina se incorporó a la empresa en 2018 y, desde entonces, ha asumido con éxito responsabilidades de gestión más amplias, además de su función de liderazgo financiero. "Con su experiencia, mentalidad estratégica y compromiso con la excelencia, seguirá impulsando el crecimiento a largo plazo", añaden.

Continuidad y talento interno

"Es un honor asumir el cargo y seguir impulsando los proyectos que han convertido a nuestra empresa en un referente en el sector. Contamos con un equipo excepcional y con la confianza del Grupo Zschimmer & Schwarz para seguir creciendo de forma responsable y sostenible", afirma Daniel Sardina.

Tras 20 años de dedicación a la empresa, Pedro Hernández, antiguo director general, ha decidido emprender una nueva trayectoria profesional fundando su propia empresa de consultoría. Seguirá vinculado a Zschimmer & Schwarz España, apoyando la gestión comercial de los mercados del Magreb y el negocio del cuero en España.

En línea con la filosofía del grupo de promover el talento interno y reforzar la cooperación entre filiales, Carlos Vivas, antiguo codirector general de Zschimmer & Schwarz España y actual director global de Performance Chemicals, asume también el cargo de presidente, sucediendo al Dr. Christoph Riemer, CEO del Grupo Zschimmer & Schwarz.

"Con más de 24 años de experiencia en la empresa, Carlos Vivas ha demostrado un compromiso ejemplar y un profundo conocimiento de los valores y la estrategia del grupo, elementos esenciales para el crecimiento futuro de la filial española", destacan.

Nuevo consejo de administración

A partir de octubre de 2025, el nuevo consejo de administración estará compuesto por Carlos Vivas (presidente), Daniel Sardina (secretario) y Bastian Rudersdorf (miembro del consejo).