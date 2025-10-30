Los técnicos cerámicos premian al talento de los jóvenes en el sector

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) refuerza su apoyo al talento joven y a los trabajos realizados por estudiantes vinculados al sector cerámico. A través de sus Premios ATC Impulsa, la asociación muestra su compromiso con fomentar la investigación y el conocimiento en el ámbito cerámico, mediante la mirada de quienes han decidido formarse en esta industria, cuyo clúster se ubica en la provincia de Castellón.

Los galardones, que cuentan con el respaldo de la Diputación de Castellón, se dividen en tres categorías, en las que se concede un primer reconocimiento, valorado en 1.250 euros, y un segundo, de 500 euros. La categoría A premia estudios superiores en el apartado de ciencia-tecnología cerámica. Por su parte, la categoría B reconoce trabajos desarrollados en ciclos formativos dentro del mismo ámbito. Finalmente, la categoría C distingue estudios superiores o ciclos formativos en cerámica artística. En total, 5.250 euros en premios.

Premiados y proyectos destacados

En la categoría A, el primer premio ha sido concedido a María Ángeles Prats, estudiante de la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora (ESCAL), por su trabajo “Estudio de las variables del horno 100% eléctrico”. El jurado ha valorado su aportación a la investigación en procesos de descarbonización, un tema de gran actualidad en el sector, dados los plazos marcados por la Comisión Europea para eliminar las emisiones de CO₂.

El segundo premio ha recaído en David Garde, de la Universitat Jaume I (UJI), por su trabajo “Industrial inkjet of laser-activated nano-sized black ceramic water-based inks”, centrado en la aplicación de nuevas fuentes de energía limpia en la decoración cerámica.

En la categoría B, Silvia Aja, del IES Serra d’Espadà de Onda, ha recibido el primer galardón por su propuesta “Síntesis de biocerámicas. Fosfato tricálcico con actividad biocompatible”. El jurado ha destacado que, basándose en los conocimientos y experiencias del sector, su trabajo abre nuevos horizontes cerámicos.

Cristian David Orozco, del IES Caminàs de Castellón, ha obtenido el segundo premio en esta categoría, con su estudio “Reutilización de fritas obsoletas y fuera de catálogo”, sobre el cual el jurado ha resaltado su aportación al desarrollo de la economía circular.

Creatividad y accesibilidad en la cerámica artística

En la categoría C, Yolanda Gonell, de la ESCAL, ha sido la primera galardonada con su trabajo “Inclusión y accesibilidad al patrimonio cerámico: réplicas para ver con las manos”. En este caso, el jurado ha destacado su aportación a la inclusión y la accesibilidad al patrimonio cerámico y cultural de las personas invidentes.

El segundo premio ha recaído en Carolina García, de la EASD de Granada, por la propuesta “Cuerpo y movimiento”, en la que ha conseguido plasmar la flexibilidad del cuerpo humano en la rigidez cerámica, según la valoración del jurado.

Entrega de los Premios ATC Impulsa

Los VII Premios ATC Impulsa se entregarán el 20 de noviembre en el marco del XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que se celebrará en el Auditorio de Castellón bajo el lema “Innovación Generativa”. La ceremonia de entrega tendrá lugar por la mañana, tras la inauguración oficial a cargo de las autoridades.

Cabe destacar que los miembros del jurado han sido designados por el Comité Organizador del Premio, compuesto por Juan José Montoro, presidente de ATC; Antonio Sos, secretario de ATC (con voz, pero sin voto); y Rafael Galindo, Julio García, José Ribera y Mª Carmen Segura, con voz y voto, todos ellos expertos y miembros de la asociación.