Argenta Cerámica presenta una nueva gama inspirada en la piedra natural
Ofrece soluciones para interior y exterior, con un diseño de calidad, natural y atemporal
Argenta Cerámica lanza al mercado una nueva colección denominada Bergstein, que combina el tacto de la piedra natural con la precisión y el rendimiento de la cerámica.
Inspiración en la piedra Jura
La serie toma su nombre del alemán: Berg significa montaña y Stein, piedra.
"Una denominación que resume el espíritu de esta colección: una materia sólida, natural y atemporal, reinterpretada desde la innovación cerámica", afirman desde Argenta.
La inspiración procede de la piedra Jura, originaria del sur de Alemania, reinterpretada a través de la cerámica. El resultado es un material que destaca por su sobriedad y su capacidad para reflejar la luz con naturalidad.
"El resultado es una superficie equilibrada, envolvente y versátil", añaden.
Versatilidad y rendimiento técnico
Como en otras líneas de la firma, la colección ofrece múltiples formatos para adaptarse a las necesidades de cada espacio del hogar, tanto en interiores como en exteriores.
Existe una versión de gran formato que permite crear superficies amplias y continuas, complementada con otros tamaños que facilitan su aplicación tanto en espacios residenciales como comerciales.
"Aseguran resistencia, estabilidad dimensional y un mantenimiento sencillo", destacan desde la compañía.
Diseño y relieve con efecto de luz
El sistema se completa con el revestimiento de pasta blanca rectificada y su versión Filo, que incorpora un delicado relieve lineal.
"Este detalle introduce movimiento y profundidad a las superficies verticales, aportando un juego sutil de luces y sombras que enriquece los espacios sin perder sobriedad", concluyen.
