Argenta Cerámica presenta una nueva gama inspirada en la piedra natural

Argenta Cerámica lanza al mercado una nueva colección denominada Bergstein, que combina el tacto de la piedra natural con la precisión y el rendimiento de la cerámica.

Inspiración en la piedra Jura

La serie toma su nombre del alemán: Berg significa montaña y Stein, piedra.

"Una denominación que resume el espíritu de esta colección: una materia sólida, natural y atemporal, reinterpretada desde la innovación cerámica", afirman desde Argenta.

Acabado de esta gama en un dormitorio. / Mediterráneo

La inspiración procede de la piedra Jura, originaria del sur de Alemania, reinterpretada a través de la cerámica. El resultado es un material que destaca por su sobriedad y su capacidad para reflejar la luz con naturalidad.

"El resultado es una superficie equilibrada, envolvente y versátil", añaden.

Versatilidad y rendimiento técnico

Como en otras líneas de la firma, la colección ofrece múltiples formatos para adaptarse a las necesidades de cada espacio del hogar, tanto en interiores como en exteriores.

Existe una versión de gran formato que permite crear superficies amplias y continuas, complementada con otros tamaños que facilitan su aplicación tanto en espacios residenciales como comerciales.

"Aseguran resistencia, estabilidad dimensional y un mantenimiento sencillo", destacan desde la compañía.

Diseño y relieve con efecto de luz

El sistema se completa con el revestimiento de pasta blanca rectificada y su versión Filo, que incorpora un delicado relieve lineal.

"Este detalle introduce movimiento y profundidad a las superficies verticales, aportando un juego sutil de luces y sombras que enriquece los espacios sin perder sobriedad", concluyen.