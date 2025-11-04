Tecnología cerámica: Iberotek impulsa la innovación en el pulido y rectificado gracias a su alianza con Nade

Los productos cerámicos han experimentado una auténtica revolución en los últimos años, con la incorporación de nuevos formatos y acabados que abarcan desde texturas 3D hasta pulidos de gran calidad. La empresa de Castellón Iberotek, especializada en soluciones tecnológicas para la industria azulejera, refuerza su alianza estratégica con Nade, firma referente internacional en maquinaria de rectificado, pulido y tratamiento de superficies.

Una colaboración que está transformando "la manera en que las empresas de Europa, el Magreb y Oriente Medio modernizan sus procesos productivos, en un contexto global en el que la eficiencia, la automatización y la precisión definen la competitividad industrial", destacan desde Iberotek.

Esta alianza tiene presencia activa en España, Portugal, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Kuwait, Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes Unidos y México, y se consolida "como un modelo de cooperación tecnológica orientado a ofrecer equipos de alto rendimiento, automatizados y con una excelente relación calidad-precio".

"Las empresas necesitan soluciones que integren innovación, eficiencia energética y reducción de costes operativos. Nade lo ha entendido perfectamente", subraya un portavoz técnico de Iberotek.

Tecnología, sostenibilidad y expansión internacional

Los equipos de Nade incorporan diversas opciones para optimizar los ciclos de trabajo, reducir el consumo energético y mejorar la calidad de los acabados, como la rectificadora NDMBZ o la pulidora inteligente Fix-Head Super Shine Nano, que incluyen las últimas innovaciones con precios competitivos.

"El objetivo es democratizar el acceso a la automatización industrial", comenta el director comercial, destacando las mejoras en seguridad, trazabilidad y control de calidad en cada proceso.

El acuerdo se centra también en la expansión hacia mercados en crecimiento, como Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, mientras que México se ha convertido en nodo estratégico en Latinoamérica. En todos estos países, Iberotek actúa como aliado tecnológico y logístico, garantizando soporte técnico, formación especializada y servicio posventa adaptado a las necesidades locales.

Sostenibilidad como valor esencial

Uno de los aspectos clave en estas máquinas de última generación es la sostenibilidad. Desde el área técnica de Iberotek destacan que "ya no es un valor añadido, sino una exigencia del mercado", por lo que cada producto de Nade está diseñado para reducir el impacto ambiental sin sacrificar potencia ni durabilidad.