La cerámica se fija en las nuevas generaciones: así se adaptan los departamentos de marketing de las empresas

Los revestimientos cerámicos son una parte fundamental en la reforma y construcción de edificios. La mayoría de las fábricas del sector se concentra en Castellón, un territorio caracterizado por su capacidad de adaptación a los cambios de diseño, formato y propiedades técnicas innovadoras.

Pero el éxito de esta industria no solo se basa en la producción de un material que exporta más del 70% de su volumen, sino también en su habilidad para promocionarse, especialmente si se busca atraer a un público más joven.

Este fue uno de los temas abordados en una jornada organizada por la Cátedra Altadia de la Universitat Jaume I, que contó con la participación de importantes empresas del clúster cerámico.

El caso de Porcelanosa

La primera ponencia se centró en el caso de Porcelanosa, que explicó cómo han evolucionado sus estrategias en los últimos años.

Ponencia de Porcelanosa. / Mediterráneo

Desde esta multinacional, Amparo Beltrán y Paula Carda mencionaron que uno de sus objetivos es "conectar con las nuevas generaciones", algo que logran mediante el uso de medios digitales y redes sociales, la colaboración con influencers y la organización de eventos en sus propias tiendas.

"También tenemos un canal profesional con arquitectos e interioristas jóvenes", destacó Carda.

Estrategias de comunicación y promoción

Posteriormente se celebró una mesa redonda en la que se expusieron las nuevas estrategias de promoción del sector.

Carmen Campillo, de Equipe Cerámicas, afirmó que la digitalización "ha hecho que cambiemos y nos acerquemos más a los clientes", a quienes hay que seducir con los valores de la marca y con incentivos como la sostenibilidad.

Asistentes a la jornada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Por su parte, Juan Guerola, de Argenta Cerámica, recordó que las empresas se esfuerzan cada vez más en "analizar tendencias y asumir que en pocos años todo va a transformarse". Una evolución en la que considera clave "acercarse al cliente más joven y saber diferenciarse".

Conectar con las nuevas generaciones

Desde Neolith, Patricia Molina explicó que desde el inicio de la firma "hemos conectado con arquitectos e interioristas, y ahora trabajamos para llegar al público millennial".

Julia Ojeda, responsable de diseño de Altadia, subrayó que "la innovación surge de la anticipación y de identificar en qué soluciones futuras debemos trabajar".

Por último, la responsable de comunicación de la patronal Ascer, Eva Pedrajas, destacó la trayectoria de la marca Tile of Spain, "un paraguas que agrupa a todo el sector a nivel internacional y un sello reconocido", y relató algunas experiencias "como una campaña que hicimos durante el covid para recordar las propiedades antibacterianas de la cerámica frente a otros materiales", o la iniciativa que resaltaba las ventajas de las baldosas frente al vinilo.

En la actualidad, centran sus esfuerzos en combatir la competencia de países que no cumplen las normas ambientales y laborales de la Unión Europea, como una forma "de defendernos comercialmente".